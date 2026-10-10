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10 ottobre 2026
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Asilo Nido Innamorati: una nuova luce, una nuova avventura

Riapre a Foligno la scuola per i più piccini: un ambiente accogliente e innovativo con un nuovo entusiasmo e spazi creativi. Le iscrizioni sono aperte!

Asilo Nido Innamorati: una nuova luce, una nuova avventura

Con una nuova gestione, l'Asilo Nido "F. Innamorati" in via Borroni 26 è pronto a riaprire le sue porte! Il nostro team di educatrici, insieme alla loro cuoca di fiducia,  con professionalità e rinnovato entusiasmo, non vedono l'ora di accogliere i vostri bambini in uno spazio pensato su misura per la loro serenità e crescita.

I nostri punti di forza:

Un ambiente intimo e curato: Accogliamo fino a un massimo di 22 bambini dai 3 ai 36 mesi, garantendo un'attenzione personalizzata per ogni singolo piccolo esploratore.

Spazi luminosi e creativi: La struttura presenta ambienti luminosi e armonici, stimolando la creatività attraverso una solida progettualità pedagogica.

L'aula natura: Il nostro ampio spazio esterno offre un giardino per il contatto diretto con il verde, un’area giochi totalmente sicura e un piccolo orto didattico per far vivere ai bambini la meravigliosa esperienza dell'orticoltura.

Flessibilità per le famiglie: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 (con possibilità di uscita anticipata alle 13:30). Garantiamo continuità per quasi tutto l'anno, chiudendo esclusivamente nei giorni festivi da calendario e per una sola settimana nel mese di agosto.

Ogni bambino sarà inserito in un ambiente caldo, stimolante e accogliente, nel quale potrà sentirsi sempre al sicuro, libero di esprimersi e profondamente valorizzato.

Sono aperte le iscrizioni per l'intero anno educativo
(con termine al 31 agosto 2027)!

📍 Vi aspettiamo in Via Borroni 26, Foligno.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢

𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐧.𝟑𝟖𝟗𝟒𝟔𝟗𝟖𝟏𝟗𝟓

𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐥 𝐧. 𝟑𝟑𝟖𝟒𝟖𝟏𝟐𝟖𝟎𝟒

Tag

Foligno

Parole chiave

asilo nido Foligno educazione infantile ambiente sicuro iscrizioni asilo giardini didattici crescita bambini spazi creativi

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