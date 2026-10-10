Con una nuova gestione, l'Asilo Nido "F. Innamorati" in via Borroni 26 è pronto a riaprire le sue porte! Il nostro team di educatrici, insieme alla loro cuoca di fiducia, con professionalità e rinnovato entusiasmo, non vedono l'ora di accogliere i vostri bambini in uno spazio pensato su misura per la loro serenità e crescita.

I nostri punti di forza:

Un ambiente intimo e curato: Accogliamo fino a un massimo di 22 bambini dai 3 ai 36 mesi, garantendo un'attenzione personalizzata per ogni singolo piccolo esploratore.

Spazi luminosi e creativi: La struttura presenta ambienti luminosi e armonici, stimolando la creatività attraverso una solida progettualità pedagogica.

L'aula natura: Il nostro ampio spazio esterno offre un giardino per il contatto diretto con il verde, un’area giochi totalmente sicura e un piccolo orto didattico per far vivere ai bambini la meravigliosa esperienza dell'orticoltura.

Flessibilità per le famiglie: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 (con possibilità di uscita anticipata alle 13:30). Garantiamo continuità per quasi tutto l'anno, chiudendo esclusivamente nei giorni festivi da calendario e per una sola settimana nel mese di agosto.

Ogni bambino sarà inserito in un ambiente caldo, stimolante e accogliente, nel quale potrà sentirsi sempre al sicuro, libero di esprimersi e profondamente valorizzato.

Sono aperte le iscrizioni per l'intero anno educativo

(con termine al 31 agosto 2027)!



📍 Vi aspettiamo in Via Borroni 26, Foligno.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐧.𝟑𝟖𝟗𝟒𝟔𝟗𝟖𝟏𝟗𝟓

⁠𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐥 𝐧. 𝟑𝟑𝟖𝟒𝟖𝟏𝟐𝟖𝟎𝟒