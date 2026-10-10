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10 ottobre 2026
2 min di lettura
Massimo Sbardella

Tra auto di lusso e barche, sequestrata anche una villa a Torgiano

Anche una villa a Torgiano tra i beni sequestrati dalla finanza a un imprenditore accusato di aver creato società all'estero per riciclare denaro

Tra auto di lusso e barche, sequestrata anche una villa a Torgiano

Compare anche una villa nel territorio di Torgiano tra gli immobili confiscati a un imprenditore romano dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma (in particolare dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della capitale).

Le accuse

I finanzieri hanno proceduto alla confisca di beni immobili, mobili, preziosi e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 47 milioni di euro al termine di una complessa indagine. L’imprenditore è indiziato di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza, all’uomo era riconducibile una miriade di società e soggetti giuridici che avevano sede in paradisi fiscali all’estero e intestate a prestanome. Attraverso queste società non soltanto si aggirava il fisco, ma si sarebbero anche compiute operazioni di riciclaggio di proventi da attività illecite.

Per questo la guardia di finanza ritiene che il soggetto sia “socialmente pericoloso” e in uno dei procedimenti a suo carico è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.

I beni confiscati

Oltre alla villa a Torgiano, gli sono stati confiscate altre 14 unità immobiliari, tra appartamenti garage e terreni, site nei comuni di Roma, Bracciano (RM), Formello (RM), Monte Argentario (GR), Olbia (SS). E poi autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di lusso, tra cui Rolls Royce, Bentley e Ferrari. Imbarcazioni, compresa una storica barca a vela del 1920 della lunghezza di 46,60. E ancora, 83 orologi di valore e rapporti finanziari. Beni che in parte sono stati già venduti all’asta, per poter poi transitare allo Stato.

Ricci: presto un report sul fenomeno in Umbria

Non si tratta del primo bene confiscato a soggetti malavitosi nel comune di Torgiano, evidenzia il consigliere regionale Fabrizio Ricci, presidente della Commissione antimafia regionale, allungando l’elenco dei beni sottratti a mafiosi e criminali in Umbria.

“Come Commissione Antimafia della Regione Umbria - annuncia Ricci - stiamo lavorando ad un report che presenteremo nelle prossime settimane per dare un quadro completo di questo fenomeno in Umbria”.

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Perugia

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villa guardia di finanza torgiano sequestro fabrizio ricci

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