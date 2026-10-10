Dove si dovrebbe trovare cura e assistenza, troppo spesso si finisce per fare i conti con la violenza. L'ennesimo episodio si è verificato ieri pomeriggio, venerdì 9 ottobre, poco dopo le 19, al pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello, dove un infermiere addetto al triage è stato aggredito da un paziente, riportando un trauma cranico fortunatamente di moderata entità.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è cominciato in un pronto soccorso particolarmente congestionato, alle prese con un elevato afflusso di persone in attesa di assistenza. Un uomo, cittadino italiano classe 1945, avrebbe iniziato a inveire ripetutamente contro il personale sanitario, manifestando insofferenza per i tempi di attesa.

Nonostante le ripetute aggressioni verbali, l'infermiere del triage si sarebbe avvicinato al paziente nel tentativo di tranquillizzarlo, spiegandogli le difficoltà del momento, legate al gran numero di accessi e alla carenza di personale. Un gesto di disponibilità e professionalità al quale l'uomo avrebbe però reagito con violenza, spintonando con forza il sanitario e facendolo cadere rovinosamente a terra. Nell'impatto l'infermiere ha battuto la testa contro il pavimento, riportando un trauma cranico che, fortunatamente, non sarebbe risultato di particolare gravità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e identificato l'uomo. Quest'ultimo è stato successivamente ricoverato per la patologia che lo aveva condotto in ospedale.

Un’emergenza nell’emergenza

L'episodio riporta drammaticamente al centro dell'attenzione due problemi che si intrecciano sempre più frequentemente: le aggressioni ai danni degli operatori sanitari e la carenza di personale nei servizi di emergenza.

Medici e infermieri si trovano quotidianamente a gestire situazioni di forte pressione, con un numero elevato di pazienti, tempi di attesa difficili da contenere e organici che spesso non riescono a rispondere adeguatamente alle necessità. Una condizione che trasforma troppo frequentemente la normale attività assistenziale in una continua gestione dell'emergenza.

A pagarne il prezzo sono innanzitutto i cittadini, costretti ad attese talvolta estenuanti, ma anche gli stessi sanitari, chiamati a lavorare in condizioni di stress fisico e psicologico, esposti alla frustrazione e, nei casi peggiori, alla violenza di chi pretende risposte immediate.

La comprensibile preoccupazione di un paziente per la propria salute non può tuttavia trasformarsi in una giustificazione per comportamenti aggressivi. Tanto più quando a subirli è chi, pur tra mille difficoltà, sta cercando di garantire assistenza.

Interventi sull’organico

Quanto accaduto a Città di Castello pone dunque una questione che va ben oltre il singolo episodio di cronaca: non basta chiedere maggiore tutela per medici e infermieri se, contemporaneamente, non si interviene sulle condizioni organizzative e sulla disponibilità di personale. In attesa di raccogliere gli effetti del piano assunzioni in ambito sanitario umbro, attualmente in corso: Sanità, assunti in 432 finora su 907 previsti nel 2026: scontro politico

Perché un pronto soccorso costantemente sotto pressione rischia di diventare un luogo di tensione permanente, nel quale la carenza di risorse compromette non soltanto la qualità dell'assistenza, ma anche la sicurezza di chi lavora e di chi chiede aiuto.

E non dovrebbe mai accadere che un infermiere, nel tentativo di rassicurare un paziente, finisca a terra con un trauma cranico.