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10 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Inail Terni, grave carenza di medici. Cgil e Inca: "Servono interventi urgenti"

Cgil e Inca sollecitano interventi urgenti per risolvere la carenza di medici all'Inail Terni, garantendo servizi e tutela ai lavoratori infortunati.

Inail Terni, grave carenza di medici. Cgil e Inca: "Servono interventi urgenti"

La carenza di personale medico alla sede Inail di Terni rischia di compromettere l’erogazione dei servizi e la tempestiva tutela dei lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali. A lanciare l’allarme sono il segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, e il direttore provinciale del Patronato Inca Cgil, Matteo Piscicchia, che chiedono ai vertici dell’Istituto un intervento urgente per ripristinare un organico adeguato.

"A partire dal mese di ottobre, la situazione dell'organico medico della sede ternana si è progressivamente aggravata a seguito di trasferimenti e cessazioni dal servizio di alcuni dirigenti medici", spiegano i due rappresentanti sindacali. Una situazione che, se non affrontata tempestivamente, potrebbe determinare ritardi nelle visite medico-legali, nel riconoscimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e nell’accesso alle prestazioni previste.

La criticità non riguarda soltanto l’organizzazione interna dell’Istituto, ma rischia di ripercuotersi direttamente sui diritti dei lavoratori, soprattutto quelli in condizioni di maggiore fragilità. A pagarne le conseguenze è anche il personale amministrativo, chiamato a gestire le richieste dell’utenza senza poter fornire risposte che richiedono competenze medico-legali.

Cipolla e Piscicchia ringraziano i lavoratori dell’Inail, "che quotidianamente stanno cercando di garantire il servizio in una situazione di evidente difficoltà", e annunciano l’intenzione di sollecitare le istituzioni competenti e tutti i soggetti interessati per individuare rapidamente una soluzione.

"È necessario intervenire in tempi brevi per assicurare un organico medico adeguato e garantire la piena operatività, evitando che le carenze organizzative e di personale possano ripercuotersi sui tempi di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali", sottolineano.

La richiesta è dunque quella di un intervento urgente da parte dell’Inail per consentire alla sede di Terni di tornare a garantire servizi efficienti e risposte tempestive. "La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può esaurirsi nel momento in cui si verifica un infortunio o viene diagnosticata una malattia professionale: deve proseguire garantendo ai lavoratori risposte tempestive, servizi efficienti e il pieno accesso alle prestazioni cui hanno diritto".

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Terni

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Inail Terni carenza medici Cgil Inca malattie professionali servizi sanitari interventi urgenti sanità

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