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10 ottobre 2026
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Sicurezza a Trevi: 66 persone e 38 veicoli controllati

Operazione di Polizia a Trevi: 66 persone e 38 veicoli controllati per aumentare la sicurezza e prevenire la criminalità nel territorio.

Sicurezza a Trevi: 66 persone e 38 veicoli controllati

Controlli straordinari del territorio nel comune di Trevi per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e rafforzare la sicurezza. Gli agenti della Polizia di Stato di Foligno, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e della Polizia Locale di Trevi, hanno svolto un servizio mirato di vigilanza e prevenzione.

Il bilancio dell’operazione, proseguita per l’intero pomeriggio, è di 66 persone identificate e 38 autoveicoli controllati. L’attività è stata organizzata attraverso una stretta collaborazione tra le forze di polizia coinvolte, che ha consentito di individuare preventivamente gli obiettivi da monitorare e di concentrare i controlli nelle aree ritenute più significative.

In particolare, gli agenti hanno predisposto diversi posti di controllo lungo le principali strade di accesso alla città, verificando il traffico in transito e approfondendo gli accertamenti nei confronti di persone sospette o con precedenti specifici. L'obiettivo era prevenire e contrastare soprattutto i cosiddetti reati predatori, come furti e altri episodi che possono incidere sulla sicurezza dei cittadini.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno effettuato verifiche anche all’interno di un esercizio commerciale situato nella periferia di Trevi. In questo caso, i controlli hanno riguardato l’identificazione dei clienti presenti, per accertare l’eventuale frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti penali, e il rispetto delle disposizioni amministrative previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Tag

Foligno

Parole chiave

controlli polizia sicurezza Trevi criminalità Polizia di Stato Reparto Prevenzione Crimine

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