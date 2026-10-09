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9 ottobre 2026
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Un cadavere trovato nei pressi della stazione di Attigliano

Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nella zona della stazione ferroviaria di Attigliano. Indaga la Polfer

Un cadavere trovato nei pressi della stazione di Attigliano

Macabra scoperta alla stazione ferroviaria di Attigliano - Bomarzo, dove è stato rinvenuto un cadavere, in avanzato stato di decomposizione.

Successivamente è stato accertato che la vittima è una donna. Dai primi rilievi effettuati, sembra che non siano emerse evidenze che facciano pensare ad una morte per cause violente. Le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo, tuttavia, richiedono esami più approfonditi e quindi al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause del decesso.

Le indagini sono condotte dalla Polfer di Orvieto.

Il corpo è stato rinvenuto in un punto non molto distante dalle pensiline dove i passeggeri attendono l’arrivo dei treni.

Non è chiaro come fino a quel momento - il corpo è stato rinvenuto venerdì mattina - nessuno si sia accorto della presenza del cadavere. Con la morte che, visto l’avanzato stato di decomposizione, deve risalire a qualche giorno prima.

L’esame autoptico potrà fornire alcune risposte e mettere a disposizione di chi indaga informazioni utili a dare un nome alla vittima.

Tag

Orvieto

Parole chiave

attigliano cadavere stazione polfer

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