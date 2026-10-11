Le nuove tecnologie dell’era digitale fanno ormai parte da anni della nostra vita quotidiana e ci accompagnano in ogni sua fase, ormai dall’infanzia fino all’età adulta. Proprio sull’utilizzo dei telefoni cellulari da parte dei bambini, un tema sempre più al centro delle dinamiche delle famiglie italiane, arriva un forte messaggio da parte del Codacons: c’è bisogno di una maggiore prudenza e tempi di attesa più lunghi nel regalare ai propri figli un dispositivo mobile.

La proposta non è quella di tenerli proprio lontani dalla tecnologia, ma di sottolineare una differenza importante tra un utilizzo accompagnato dai genitori ed il possesso di un cellulare proprio.

L’invito alle famiglie

Il Codacons lancia dunque l’iniziativa “L’infanzia non ha bisogno di uno Smartphone”, riprendendo le raccomandazioni recenti della Società Italiana di Pediatria, che invita a posticipare a dopo i 13 anni la consegna di un cellulare tra le mani dei ragazzi e di evitare, fino a quell’età, l’accesso a internet senza la supervisione degli adulti. Durante l’infanzia e la prima adolescenza infatti ancora sono in fase di sviluppo delle caratteristiche comportamentali che andranno poi a marcare notevolmente il carattere della persona, ed è meglio che questo sviluppo non sia influenzato da un utilizzo troppo precoce delle tecnologie, quindi il rapporto col digitale deve essere graduale ed accompagnato.

Le parole del Segretario Nazionale Codacons

“Non vogliamo dichiarare guerra alla tecnologia né dire alle famiglie come crescere i propri figli – afferma il Segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi – ma porre una domanda semplice. Un bambino ha davvero bisogno, così presto, di uno smartphone tutto suo? Utilizzare un dispositivo insieme a un adulto è una cosa, averne sempre uno personale a disposizione è un’altra. La tecnologia può aspettare. L’infanzia no.”

La situazione in Umbria

Guardando l’Atlante “Tempi digitali” diffuso da Save The Children, possiamo vedere come nella nostra regione la situazione non sia tra le migliori, anzi. Rispetto alla media nazionale del 65,9%, in Umbria il 73% dei ragazzi utilizza il cellulare tutti i giorni, con un notevole abbassamento dell’età media in seguito alla pandemia del Covid-19.

Inoltre, qui il 79,4% dei ragazzi aventi un’età compresa tra i 6 ed i 17 anni accede ad Internet quotidianamente e lo fa sopratutto da telefono, mentre la percentuale media italiana è del 73%.

Un accesso così precoce al Web e sopratutto ai social network ha delle conseguenze gravissime sullo sviluppo e sulla salute mentale dei nostri bambini ed adolescenti, che magari cercano rifugio proprio nella tecnologia per sfuggire ai propri sentimenti negativi. In Umbria il 12,5% dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni effettua un utilizzo problematico dei social, ma la fascia più preoccupante è quella che riguarda le ragazze di 13 anni.

Nessuno di questi dati è però preoccupante come lo è quello sul cyberbullismo, in aumento tra le età di 11 e 13 anni (ne soffre il 14,8% dei ragazzi umbri), anche qua la fascia più colpita è quella delle ragazze in quanto ci sono delle vere e proprie “bulle” che tendono a deridere ed isolare le proprie coetanee, in un periodo della vita dove lo sviluppo non è uguale per tutti.

Insomma, a livello regionale si rileva la necessità di cambiare l’approccio dell’utilizzo alle tecnologie digitali in età infantile e preadoloscenziale, magari iniziando proprio raccogliendo l’invito del Codacons e mettere a disposizione dei ragazzi il telefono cellulare solo quando raggiungono un’età adeguata. [Articolo di Fr.D’A.]