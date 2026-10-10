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Umbria dei Santi
10 ottobre 2026
2 min di lettura
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Carlo Acutis: è boom di ascolti in TV. Ed ora arriva quello nei cinema

Grande successo per il film sul giovane Santo andato in onda su Canale 5 a settembre 2026. E dal 15 ottobre sarà disponibile al cinema il documentario.

Carlo Acutis: è boom di ascolti in TV. Ed ora arriva quello nei cinema

Ha spopolato in tutta Italia “Il mio nome è Carlo”, il film diretto da Giacomo Campiotti che racconta la vita e le opere di San Carlo Acutis. La pellicola ha infatti tenuto davanti lo schermo 4 milioni e 269 mila italiani arrivando quasi a toccare il 30% di share (29,6% per la precisione), ma il dato più entusiasmante è quello di essere arrivato a coinvolgere molti giovani, raggiungendo il 32,6% di share nell’età compresa tra i 15 ed i 34 anni in un periodo di progressivo distaccamento dal credo religioso da parte dei ragazzi.

La gioia di Pier Silvio Berlusconi

Una volta compresi i dati di questo successo, ha esultato anche l’editore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato: “Sono davvero felice per il successo de ‘Il mio nome è Carlo’. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. […] Oggi più che mai servono storie umane, profonde e valoriali, storie che fanno bene. Complimenti a tutti i professionisti che hanno lavorato per creare questo bellissimo prodotto e grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo”.

L’arrivo del documentario nelle sale italiane

Ma non finisce qui: dal 15 al 21 ottobre, nella ricorrenza dei 20 anni dalla sua morte, sarà infatti disponibile nei cinema italiani “Carlo Acutis. Il giovane santo”, il primo documentario ufficiale che ci racconta da vicino il giovane milanese. In particolare questo sarà il primo di molti prodotti che rientrano nella rassegna cinematografica “I Misteri della Fede”, un progetto avviato da Nexo Studios ed incentrato sulla spiritualità e sulla relazione tra l’uomo ed il divino.

🔗 Tutto pronto ad Assisi per la Festa di San Carlo Acutis

La pellicola ci racconterà la vita di Carlo Acutis tramite uno sguardo intimo e contemporaneo, restituendoci la sua dimensione umana con l’obiettivo di non porre distanza tra le sue gesta e gli spettatori anche attraverso le interviste dei genitori e di materiali inediti come foto e video. Inoltre raccoglie varie testimonianze di persone vicine a Carlo facendone emergere diverse sfumature: tra queste, oltre a diversi membri della famiglia, ci sarà anche Valeria Vargas (video nel giorno della canonizzazione), la studentessa del Costa Rica che ha ricevuto il miracolo che ha portato alla canonizzazione del giovane millennial. [Articolo di Fr.D’A.]


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Assisi

Parole chiave

Carlo Acutis film documentario successo TV cinema giovani spiritualità Nexo Studios

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