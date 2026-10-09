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9 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Ruba bici elettrica da 2.000 euro, denunciato 43enne

Il mezzo a due ruote è stato rubato ad un'anziana signora, entrata in un negozio. Il ritrovamento 48 ore dopo il furto

Ruba bici elettrica da 2.000 euro, denunciato 43enne

Aveva approfittato di una breve distrazione e di un lucchetto non chiuso correttamente per sfilare una bicicletta elettrica del valore di circa 2.000 euro all'esterno di un esercizio commerciale di Foligno. La fuga e il nascondiglio del mezzo si sono rivelati però provvisori: la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 43enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di ricettazione.

L'allarme era scattato due giorni prima, quando la vittima, uscita dal punto vendita, si era accorta della sparizione della bici elettrica. Le indagini avviate nell'immediato dagli agenti del Commissariato - condotte anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza della zona – avevano permesso di ricostruire la dinamica del colpo e immortalare l'autore, senza tuttavia giungere nell'immediato a un'identificazione univoca.

La svolta è arrivata durante i quotidiani servizi di controllo del territorio. Una pattuglia della Volante ha notato, proprio a ridosso dell'ingresso dello stesso esercizio commerciale, la presenza del 43enne. A tradire l'uomo sono stati i suoi numerosissimi e pesanti precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona – tra cui furto, rapina, truffa, ricettazione, minacce e lesioni – che hanno spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche.

Nel corso del controllo di routine, gli agenti hanno percepito un netto ed ingiustificato nervosismo da parte dell’uomo. Un atteggiamento che li ha indotti a perquisire una rimessa situata nelle vicinanze, rientrante nella sua piena disponibilità. All'interno del locale è stata così rinvenuta la bicicletta elettrica rubata 48 ore prima.

Dopo aver recuperato il veicolo a due ruote, i poliziotti hanno subito contattato la signora, che si è recata in caserma per rientrare in possesso del prezioso mezzo. Il 43enne è stato invece accompagnato negli uffici del Commissariato dove, espletate le formalità di rito, è scattata la denuncia alla Procura.

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Foligno

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