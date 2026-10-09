Una passerella ciclopedonale, per tornare e congiungere – anche strutturalmente – due comunità da sempre vicine, ma storicamente divise dal tracciato del fiume Topino: una ‘soluzione’ che al tempo stesso consentirebbe di riscoprire e rinsaldare la memoria storica del territorio e rilanciare la cosiddetta ‘mobilità dolce’ anche per arginare lo spopolamento delle frazioni folignati di pianura.

Una proposta innovativa ma che di fatto non è altro che la riproposizione di un’idea nata settant’anni fa dalla necessità di ‘arrangiarsi’ della gente del posto.

Questa la suggestiva proposta lanciata ieri pomeriggio in un’assemblea pubblica a Cave – dov’è in corso di svolgimento la tradizionale ‘Sagra del Fagiolo’ - e rilanciata ufficialmente dal comitato cittadino “Variante Sud senza Segreti”.

Un partecipato confronto che è servito per riportare alla memoria la vecchia passerella in legno del lontano 1956, quando - proprio tra Cave e Perticani – venne costruito un rudimentale collegamento poi spazzato via dalla corrente del fiume in piena, come testimonia una vecchia foto messa a disposizione da Angelo Luciani.

Due frazioni presenti

L’incontro, organizzato e coordinato dal portavoce del comitato Luigi Casini, ha visto la partecipazione sul palco anche dei presidenti della Pro Loco di Cave, Massimo Luciani, e dell’Oratorio Sant'Antonio di Perticani, Massimo Antonini: ad assistere, una nutrita rappresentanza di residenti della zona.

Tra i presenti anche l’ingegner Gianni Rosati, Francesco Bartoli segretario della Consulta per la mobilità sostenibile del Comune di Foligno, il capogruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Davide Fantauzzi e Mariolina Frigeri capogruppo consiliare della lista civica Patto per Foligno.

Foligno – è stato evidenziato nel corso dell’assemblea – tanto per conformazione che per vocazione, è un territorio che ben si presta all'uso della bicicletta: la costruzione – o forse sarebbe meglio dire ricostruzione - di una nuova passerella, consentirebbe quindi di mettere in rete percorsi ciclabili e pedondali già esistenti, alleggerendo il traffico veicolare e d’altra parte offrendo alternative ecologiche, sostenibili e sicure per assicurare i collegamenti quotidiani da una parte all’altra della piana folignate.

La proposta messa sul tavolo è quella di reperire risorse attraverso la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) accendendo magari a stanziamenti da parte del GAL (Gruppo Azione Locale) così da riavvicinare anche le giovani generazioni ai valori ambientali ed alla conoscenza delle proprie radici.

La replica al Sindaco

Ed è stata anche l’occasione per tornare a parlare dell’infuocata questione relativa al progetto di realizzazione della ‘Variante Sud’ con il portavoce Casini che ha replicato a quanto dichiarato dal sindaco Zuccarini nel consiglio comunale dello scorso 24 settembre.

“Non è vero – ha rilanciato – che siamo favorevoli ad un’opera così come prevista dal Piano regolatore vigente. Al contrario, l’amministrazione comunale porta avanti un progetto difforme, un'infrastruttura extraurbana invasiva calata al posto di una strada urbana, con palesi incongruenze e sostenuta unicamente dai cementieri di Foligno”.

Un attacco senza mezzi termini che non mancherà di riaccendere la cenere sotto il fuoco.



