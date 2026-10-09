Abbonati

Ricerca nel Sito

Voci dal Territorio
9 ottobre 2026
3 min di lettura
Amministratore

Una passerella ciclopedonale sul Topino per unire Cave e Perticani

La proposta di 'Variante Sud senza segreti' si ispira al manufatto in legno realizzato nel 1956 Il portavoce Casini attacca il sindaco sulla nuova arteria

Una passerella ciclopedonale sul Topino per unire Cave e Perticani

Una passerella ciclopedonale, per tornare e congiungere – anche strutturalmente – due comunità da sempre vicine, ma storicamente divise dal tracciato del fiume Topino: una ‘soluzione’ che al tempo stesso consentirebbe di riscoprire e rinsaldare la memoria storica del territorio e rilanciare la cosiddetta ‘mobilità dolce’ anche per arginare lo spopolamento delle frazioni folignati di pianura.

Una proposta innovativa ma che di fatto non è altro che la riproposizione di un’idea nata settant’anni fa dalla necessità di ‘arrangiarsi’ della gente del posto.

Questa la suggestiva proposta lanciata ieri pomeriggio in un’assemblea pubblica a Cave – dov’è in corso di svolgimento la tradizionale ‘Sagra del Fagiolo’ - e rilanciata ufficialmente dal comitato cittadino “Variante Sud senza Segreti”.
Un partecipato confronto che è servito per riportare alla memoria la vecchia passerella in legno del lontano 1956, quando - proprio tra Cave e Perticani – venne costruito un rudimentale collegamento poi spazzato via dalla corrente del fiume in piena, come testimonia una vecchia foto messa a disposizione da Angelo Luciani.

Due frazioni presenti

L’incontro, organizzato e coordinato dal portavoce del comitato Luigi Casini, ha visto la partecipazione sul palco anche dei presidenti della Pro Loco di Cave, Massimo Luciani, e dell’Oratorio Sant'Antonio di Perticani, Massimo Antonini: ad assistere, una nutrita rappresentanza di residenti della zona.

Tra i presenti anche l’ingegner Gianni Rosati, Francesco Bartoli segretario della Consulta per la mobilità sostenibile del Comune di Foligno, il capogruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Davide Fantauzzi e Mariolina Frigeri capogruppo consiliare della lista civica Patto per Foligno.
Foligno – è stato evidenziato nel corso dell’assemblea – tanto per conformazione che per vocazione, è un territorio che ben si presta all'uso della bicicletta: la costruzione – o forse sarebbe meglio dire ricostruzione - di una nuova passerella, consentirebbe quindi di mettere in rete percorsi ciclabili e pedondali già esistenti, alleggerendo il traffico veicolare e d’altra parte offrendo alternative ecologiche, sostenibili e sicure per assicurare i collegamenti quotidiani da una parte all’altra della piana folignate.

La proposta messa sul tavolo è quella di reperire risorse attraverso la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) accendendo magari a stanziamenti da parte del GAL (Gruppo Azione Locale) così da riavvicinare anche le giovani generazioni ai valori ambientali ed alla conoscenza delle proprie radici.

La replica al Sindaco

Ed è stata anche l’occasione per tornare a parlare dell’infuocata questione relativa al progetto di realizzazione della ‘Variante Sud’ con il portavoce Casini che ha replicato a quanto dichiarato dal sindaco Zuccarini nel consiglio comunale dello scorso 24 settembre.

Video thumbnail

Non è vero – ha rilanciato – che siamo favorevoli ad un’opera così come prevista dal Piano regolatore vigente. Al contrario, l’amministrazione comunale porta avanti un progetto difforme, un'infrastruttura extraurbana invasiva calata al posto di una strada urbana, con palesi incongruenze e sostenuta unicamente dai cementieri di Foligno”.

Un attacco senza mezzi termini che non mancherà di riaccendere la cenere sotto il fuoco.


Tag

Foligno

Parole chiave

passerella ciclopedonale Cave Perticani mobilità dolce fiume Topino memoria storica spopolamento Foligno

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus