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9 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

"Dammi il marsupio con la droga!", uomo pestato con tirapugni | In carcere due 44enni

La Squadra Mobile di Perugia ha ricostruito la violenta aggressione notturna grazie alle telecamere e al GPS dello smartphone. Arrestati i due presunti responsabili

"Dammi il marsupio con la droga!", uomo pestato con tirapugni | In carcere due 44enni

Un'aggressione brutale a colpi di tirapugni nel cuore della notte per la sparizione di un marsupio contenente sostanze stupefacenti. È la violenta vicenda consumatasi lo scorso 11 agosto a Perugia, nei pressi di piazza Settevalli, che ha portato alla custodia cautelare in carcere per due uomini, entrambi 44enni.

La notte di terrore in piazza Settevalli

I fatti risalgono alle prime ore dell'11 agosto, quando al Numero Unico di Emergenza è giunta la telefonata disperata di un uomo. Ai poliziotti ha raccontato di trovarsi in piazza Settevalli insieme alla propria fidanzata quando due uomini, scesi improvvisamente da un'auto, li avevano avvicinati con atteggiamento minaccioso pretendendo della droga. Di fronte alla risposta negativa, uno dei due aggressori aveva sferrato un violento colpo alla testa dell'uomo, utilizzando un tirapugni metallico.

Le indagini tra video, testimonianze e tracciamento GPS

Le indagini scattate nell'immediato e coordinate dalla Procura di Perugia si sono avvalse di un meticoloso lavoro d'incrocio dati. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ascoltato i testimoni, passato al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e attivato la localizzazione GPS dello smartphone della vittima.

Ascoltata dagli agenti, la compagna della persona aggredita ha fornito dettagli decisivi per chiarire il movente: uno dei due uomini, una sua conoscenza, l'aveva accusata direttamente di avergli sottratto un marsupio contenente droga, minacciandola pesantemente per ottenerne la restituzione.

La misura cautelare e il trasferimento in carcere

Il quadro probatorio delineato dalla Polizia di Stato ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due 44enni. Valutata la particolare gravità della condotta e la pericolosità del gesto, il giudice ha accolto la richiesta della Procura disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. I poliziotti hanno quindi rintracciato i due presunti autori della rapina aggravata, notificando il provvedimento e trasferendoli direttamente presso la struttura detentiva.

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Perugia

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