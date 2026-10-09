Truffa dell'incidente e del finto maresciallo, due uomini nei guai

Avevano terrorizzato un'anziana donna di 89 anni inventando un grave incidente stradale provocato dalla figlia e minacciando imminenti ripercussioni legali per farsi consegnare tutti gli ori di famiglia. Due uomini di 55 e 37 anni, entrambi con precedenti, sono accusati di rapina ed estorsione aggravate in concorso.

Per il 37enne sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, mentre nei confronti del complice 55enne è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. A dare esecuzione alle misure cautelari sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice su richiesta della Procura del capoluogo.

Il finto maresciallo e il sacchetto con i gioielli

La vicenda risale allo scorso 12 agosto. La vittima era stata contattata al telefono da un uomo qualificatosi falsamente come un appartenente all'Arma dei Carabinieri. Con tono perentorio e minatorio, il finto militare l'aveva informata che la figlia si trovava nei guai per aver travolto e ferito una donna in un sinistro stradale. Per evitare conseguenze immediate, la pensionata era stata intimata di raccogliere tutti i monili d'oro e i gioielli presenti in casa e consegnarli ad un incaricato che si sarebbe presentato da lì a poco alla porta.

Sotto shock e intimorita dalla presenza fisica del sedicente maresciallo giunto presso l'abitazione, la donna ha ceduto, consegnando un sacchetto pieno di preziosi al 37enne. L'uomo si è poi allontanato rapidamente a bordo di un'auto insieme al complice di 55 anni, facendo perdere le tracce.

L'inseguimento sull'A1, la scatola nera e l'arresto

La fuga dei due truffatori si è svolta lungo l'arteria autostradale in direzione sud, ma l'eccessiva velocità del veicolo preso a noleggio ha insospettito una pattuglia della Stradale di Caserta Nord. Alla vista dell'alt, i due hanno tentato la fuga lanciando dal finestrino un sacchetto nero. Una volta bloccata la corsa della vettura, i poliziotti hanno recuperato l'involucro contenente la refurtiva d'oro, della quale gli occupanti non hanno saputo giustificare la provenienza.

Le successive e articolate indagini condotte dalla Squadra Mobile di Perugia in stretta sinergia con la Polstrada di Caserta Nord – sostenute dall'analisi dei tracciati GPS della "scatola nera" del veicolo a noleggio e dal netto riconoscimento fotografico dei monili e dell'indagato da parte della vittima – hanno permesso di incastrare i due presunti responsabili. Una volta emessi i provvedimenti cautelari dal GIP perugino, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato i due notificando ed eseguendo le relative misure.