Si tratta del più grande furto di vino degli ultimi anni, una cifra record. Domenica notte alla Marchesi Antinori di Cortona una banda di ladri ha portato via 30mila bottiglie di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso per un valore di 5 milioni di euro scalzando il triste primato di un altro furto di vini a Cervia nel 2017, 2.000 bottiglie del valore di 750 mila euro.

Il furto nella notte

I ladri, in totale 7 e ben preparati, come riporta Il Corriere della Sera, avrebbero disattivato l’impianto d’allarme mettendo fuori uso le telecamere che sorvegliavano l’interno e il perimetro della cantina. Avrebbero usato le attrezzature aziendali, i muletti, per riempire la coppia di bilici, scomparendo nel nulla. Stanno indagando sia i carabinieri sia la polizia, con l’analisi delle telecamere di sorveglianza della cantina. Il furto è stato scoperto solo lunedì mattina, quando i dipendenti hanno constatato la sparizione del vino.

“Difficili venderli sul mercato. Stiamo avvertendo i clienti”

La collezioni di vini non passa certo inosservata ed è difficile da “piazzare” sul mercato rimanendo anonimi. Si tratta di vini da un valore elevato: di bottiglie Solaia se ne producono soltanto 60-70 mila l’anno, ne sono state rubate 10 mila dell’annata 2023, forse la migliore dell’ultimo ventennio “una grande annata” secondo Renzo Cotarella.

La notizia è stata riportata anche dal Financial Times secondo cui il prezzo di vendita al pubblico delle bottiglie rubate varia tra i 150 e i 500 euro l’una. “Alla Cantina la gente piangeva” ha detto Cotarella. “Non è solo questione di valore di vino è qualcosa di più, ciò che mi rattrista è il fatto che una cosa del genere possa capitare anche a noi” scrive il quotidiano britannico.

Cotarella al Corriere ha detto che stanno informando i clienti di tutto il mondo per avvisarli di fare attenzione a offerte fuori dai canali ufficiali e ha grande fiducia negli investigatori. “Due camion pieni di merce non possono sparire nel nulla. Le strade toscane sono piene di telecamere, magari con un po’ di fortuna riusciremo a recuperare almeno una parte delle bottiglie che ci hanno sottratto”.

Quali sono i vini rubati

I vini rubati sono: il Tignanello, simbolo tra i Supertuscan, una bottiglie viene venduta a 120 euro. La quotazione del Solaia raddoppia a 300 euro. Per quanto riguarda Guado al Tasso, nome della cantina che Antinori ha aperto a Bolgheri nel 1990, una bottiglia si acquista a circa 140 euro.

Foto credit: sito Marchesi Antinori