Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, i Carabinieri di Giove e il Norm della Compagnia di Amelia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano incensurato ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’attività è iniziata alle 1.30 circa, con il controllo di un veicolo in transito nel centro di Penna in Teverina: l’atteggiamento nervoso ed insofferente del conducente ha indotto i militari della pattuglia ad approfondire le verifiche mediante una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale è stato rinvenuto un barattolo di vetro contenente 39 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire altri 5 barattoli contenenti, a loro volta, 186 grammi della medesima sostanza, una busta con all’interno 865 grammi di semenze di canapa sativa e 4 piante di cannabis in fase di fioritura, il tutto sottoposto a sequestro.

Per l’uomo è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado.