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9 ottobre 2026
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Fallisce la truffa della “monetina in terra”, ma rubano nel supermercato. Arrestati

Coppia arrestata per furto e resistenza a Todi. Recuperata refurtiva. Intervento decisivo di un militare fuori servizio. Scopri di più sull'accaduto

Fallisce la truffa della “monetina in terra”, ma rubano nel supermercato. Arrestati

I Carabinieri di Todi e Marsciano, hanno arrestato un uomo e una donna con precedenti, per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I due avrebbero inizialmente tentato di mettere a segno un furto con la tecnica delle "monetine in terra" ai danni di una donna nell’area di servizio di un distributore nel comune di Todi. Sono stati interrotti però dall’intervento di un militare della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, li ha messi in fuga a bordo di un’auto a noleggio.

Il veicolo è stato rintracciato poco dopo nel centro di Marsciano a seguito di un altro furto all’interno di un supermercato. Qui la coppia avrebbe rubato dal carrello della spesa la borsa di una pensionata, contenente una cospicua somma di denaro contante, un telefono cellulare e vari effetti personali. Il tutto documentato dalle immagini del sistema di videosorveglianza.

Subito dopo il furto, la pattuglia ha intercettato l’auto in fuga. Inizialmente il veicolo ha finto di arrestarsi all’alt dei militari per poi ripartire improvvisamente a forte velocità e travolgendo in pieno i militari che si erano avvicinati per il controllo, per poi proseguire la sua corsa. E’ partito l’inseguimento da parte delle pattuglie, terminato quando i fuggitivi hanno abbandonato il mezzo in un’area agricola limitrofa. La donna è stata bloccata nei pressi del veicolo, mentre l’uomo ha tentato la fuga a piedi per le campagne ed è stato rintracciato all’interno del giardino di una proprietà privata. Una volta fermato ha opposto resistenza all’arresto colpendo un militare e rendendo necessario l’impiego dello spray al peperoncino in dotazione per riportare la situazione in sicurezza.

Il materiale rubato e la somma di denaro contante sono stati recuperati e riconsegnati alla legittima proprietaria. I due soggetti sono stati associati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Le persone, allo stato attuale delle indagini, si presumono innocenti.

Tag

Todi

Parole chiave

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