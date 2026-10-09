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9 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Coltivano marijuana nel giardino condominiale, arrestata coppia

Scoperti 8 kg di merce già confezionata, essiccatore e bilancino. Piegato un canale di spaccio che avrebbe garantito ricavi per 60mila euro

Coltivano marijuana nel giardino condominiale, arrestata coppia

Un'insolita presenza nel giardino condominiale di una palazzina poco distante dal centro storico di Sansepolcro non è sfuggita all'occhio attento delle pattuglie dell'Arma. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 55 anni e un uomo di 48, entrambi di origini straniere e conviventi nella città biturgense, ritenuti responsabili in concorso di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Transitando nei pressi dell'immobile, i militati avevano notato tra la vegetazione del cortile comune alcune piante dalle caratteristiche del tutto riconducibili alla cannabis indica.

La perquisizione: 35 piante, 8 kg di droga e il laboratorio di essiccazione

Decisi ad approfondire il controllo, i carabinieri hanno fatto irruzione nelle due abitazioni rientranti nella disponibilità della coppia. Il blitz ha confermato i sospetti degli investigatori, portando al rinvenimento di un vero e proprio centro di coltivazione e stoccaggio dello stupefacente.

Complessivamente sono state individuate e poste sotto sequestro 35 piante di marijuana, unitamente a quasi 8 kg della medesima sostanza già essiccata e confezionata in dosi, pronta per essere immessa sul mercato. All'interno degli appartamenti la pattuglia ha recuperato anche 500 euro in contanti – ritenuti probabile provento dell'attività illecita –, un essiccatore professionale, un bilancino di precisione e abbondante materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Un affare da 60mila euro, indagini in corso della Procura di Arezzo

Dopo le formalità di rito in caserma, la coppia è stata dichiarata in stato di arresto. Dell'avvenuta operazione è stato immediatamente informato il magistrato di turno presso la Procura di Arezzo, che sta coordinando ulteriori indagini volte a delineare la rete di spaccio e i canali di destinazione della merce.

Secondo una prima stima effettuata dagli investigatori, lo stupefacente sequestrato, qualora inserito nei canali del dettaglio e venduto nelle piazze di spaccio della Valtiberina e dei territori limitrofi, avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito pari a circa 60.000 euro.

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Alto Tevere Città di Castello

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giardino marijuana arrestata coppia sansepolcro

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