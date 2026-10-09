Coltivano marijuana nel giardino condominiale, arrestata coppia

Un'insolita presenza nel giardino condominiale di una palazzina poco distante dal centro storico di Sansepolcro non è sfuggita all'occhio attento delle pattuglie dell'Arma. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 55 anni e un uomo di 48, entrambi di origini straniere e conviventi nella città biturgense, ritenuti responsabili in concorso di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Transitando nei pressi dell'immobile, i militati avevano notato tra la vegetazione del cortile comune alcune piante dalle caratteristiche del tutto riconducibili alla cannabis indica.

La perquisizione: 35 piante, 8 kg di droga e il laboratorio di essiccazione

Decisi ad approfondire il controllo, i carabinieri hanno fatto irruzione nelle due abitazioni rientranti nella disponibilità della coppia. Il blitz ha confermato i sospetti degli investigatori, portando al rinvenimento di un vero e proprio centro di coltivazione e stoccaggio dello stupefacente.

Complessivamente sono state individuate e poste sotto sequestro 35 piante di marijuana, unitamente a quasi 8 kg della medesima sostanza già essiccata e confezionata in dosi, pronta per essere immessa sul mercato. All'interno degli appartamenti la pattuglia ha recuperato anche 500 euro in contanti – ritenuti probabile provento dell'attività illecita –, un essiccatore professionale, un bilancino di precisione e abbondante materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Un affare da 60mila euro, indagini in corso della Procura di Arezzo

Dopo le formalità di rito in caserma, la coppia è stata dichiarata in stato di arresto. Dell'avvenuta operazione è stato immediatamente informato il magistrato di turno presso la Procura di Arezzo, che sta coordinando ulteriori indagini volte a delineare la rete di spaccio e i canali di destinazione della merce.

Secondo una prima stima effettuata dagli investigatori, lo stupefacente sequestrato, qualora inserito nei canali del dettaglio e venduto nelle piazze di spaccio della Valtiberina e dei territori limitrofi, avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito pari a circa 60.000 euro.