Terza udienza per il processo che vede coinvolto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, accusato di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico per gli ormai noti fatti del consiglio 'far west' del 28 agosto 2023. Nella giornata di oggi 8 ottobre sono stati interrogati i testimoni Orlando Masselli (all’epoca dei fatti consigliere di FdI), Sara Francescangeli (presidente del consiglio comunale) e Marco Celestino Cecconi per la parte 'politica' (il consigliere di FdI verso il quale Bandecchi aveva rivolto la sua corsa dalla postazione sindaco verso l'emiciclo di destra); Onori e Cavallaro sono stati sentiti invece per la parte della vigilanza.

Bandecchi “False testimonianze”

Il sindaco Bandecchi, all'uscita da tribunale di Terni, ha commentato il dibattimento sostenendo di aver sentito alcune testimonianze a suo favore e due che ha definito di “poca memoria e molta fantasia”. A questo proposito Bandecchi ha parlato chiaramente di “falsa testimonianza” e ha subito chiarito che i suoi avvocati sapranno come comportarsi, visto che si tratterebbe di un reato.

Bandecchi “C’è un video importante”

Il sindaco ha poi ricordato che agli atti “c'è in video importante” e che si starebbe trascurando troppo la dinamica dei fatti di quel 28 agosto 2023 in merito alle responsabilità dell'interruzione del consiglio. Probabilmente Bandecchi si riferisce a un video registrato da una emittente che ha ripreso alcune esternazioni di Cecconi a seduta del consiglio finita e con lo streaming della diretta ormai chiuso. Esternazioni che il consigliere di FdI sostiene di aver fatto a commento, quasi tra sé e sé, di quanto poi accaduto nei suoi confronti con il minaccioso tentativo di raggiungerlo da parte del primo cittadino.

Conto aperto tra Bandecchi e FdI

Il sindaco chiama in causa anche le leggi dello Stato e il regolamento del Comune: “non si parla quando il microfono è spento”. Secondo il sindaco, infatti, sarebbero stati i consiglieri di FdI a urlare a microfono spento e a interrompere i lavori dell'assemblea: “Mi meraviglio che la magistratura vada dietro a queste cose” - ha commentato infine Bandecchi, sostenendo che l’interruzione dell’assemblea sia stata dovuta alle intemperanze provenienti dai banchi dei consiglieri di FdI con i quali il sindaco ha uno storico di accesi scontri politici piuttosto rilevante. Intemperanze che qualcuno, nell’ambito del dibattimento, avrebbe attribuito a una percezione di pericolo per l’alta tensione che si stava creando nell’aula consiliare.

Prossima udienza

Il calendario delle udienze è stato aggiornato al prossimo 14 gennaio 2027, quando saranno ascoltati in aula l'ex fedelissimo Riccardo Corridore, l'ex assessore Lucio Nichinonni, l'ex consigliere del Pd Francesco Filipponi e la consigliera di FdI Cinzia Fabrizi.