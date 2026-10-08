Terza udienza per il processo che vede coinvolto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, accusato di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico per gli ormai noti fatti del consiglio 'far west' del 28 agosto 2023. Nella giornata di oggi 8 ottobre sono stati interrogati i testimoni Orlando Masselli (all’epoca dei fatti consigliere di FdI), Sara Francescangeli (presidente del consiglio comunale) e Marco Celestino Cecconi per la parte 'politica' (il consigliere di FdI verso il quale Bandecchi aveva rivolto la sua corsa dalla postazione sindaco verso l'emiciclo di destra); Onori e Cavallaro sono stati sentiti invece per la parte della vigilanza.
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Bandecchi “False testimonianze”
Il sindaco Bandecchi, all'uscita da tribunale di Terni, ha commentato il dibattimento sostenendo di aver sentito alcune testimonianze a suo favore e due che ha definito di “poca memoria e molta fantasia”. A questo proposito Bandecchi ha parlato chiaramente di “falsa testimonianza” e ha subito chiarito che i suoi avvocati sapranno come comportarsi, visto che si tratterebbe di un reato.
Bandecchi “C’è un video importante”
Il sindaco ha poi ricordato che agli atti “c'è in video importante” e che si starebbe trascurando troppo la dinamica dei fatti di quel 28 agosto 2023 in merito alle responsabilità dell'interruzione del consiglio. Probabilmente Bandecchi si riferisce a un video registrato da una emittente che ha ripreso alcune esternazioni di Cecconi a seduta del consiglio finita e con lo streaming della diretta ormai chiuso. Esternazioni che il consigliere di FdI sostiene di aver fatto a commento, quasi tra sé e sé, di quanto poi accaduto nei suoi confronti con il minaccioso tentativo di raggiungerlo da parte del primo cittadino.
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Conto aperto tra Bandecchi e FdI
Il sindaco chiama in causa anche le leggi dello Stato e il regolamento del Comune: “non si parla quando il microfono è spento”. Secondo il sindaco, infatti, sarebbero stati i consiglieri di FdI a urlare a microfono spento e a interrompere i lavori dell'assemblea: “Mi meraviglio che la magistratura vada dietro a queste cose” - ha commentato infine Bandecchi, sostenendo che l’interruzione dell’assemblea sia stata dovuta alle intemperanze provenienti dai banchi dei consiglieri di FdI con i quali il sindaco ha uno storico di accesi scontri politici piuttosto rilevante. Intemperanze che qualcuno, nell’ambito del dibattimento, avrebbe attribuito a una percezione di pericolo per l’alta tensione che si stava creando nell’aula consiliare.
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Prossima udienza
Il calendario delle udienze è stato aggiornato al prossimo 14 gennaio 2027, quando saranno ascoltati in aula l'ex fedelissimo Riccardo Corridore, l'ex assessore Lucio Nichinonni, l'ex consigliere del Pd Francesco Filipponi e la consigliera di FdI Cinzia Fabrizi.