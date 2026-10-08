Finto carabiniere raggira anziano per 8000 euro, arrestato

Finto carabiniere convince un anziano di 87 anni a consegnargli gioielli e orologi per oltre 8.000 euro, ma la sua fuga verso l'Umbria si interrompe bruscamente all'ombra del Teatro Romano di Gubbio. I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un pensionato residente a Osimo, nelle Marche.

Il colpo è scattato con il classico e odioso copione del falso appartenente alle forze dell'ordine: il malvivente ha contattato la vittima al telefono inventando la storia di una rapina appena avvenuta in zona e della necessità urgente di verificare i preziosi custoditi in casa.

Il raggiro da 8.000 euro e la fuga verso la città eugubina

Poco dopo la chiamata, il 53enne si è presentato direttamente alla porta dell'anziano. Con abili raggiri, il truffatore si è fatto mostrare dall'87enne oro, preziosi e orologi di valore, convincendolo a consegnarglieli per un presunto ed immediato "confronto con la refurtiva".

Ottenuti i beni – per un valore stimato di circa 8.000 euro, oltre all’inestimabile valore affettivo per la vittima – l'uomo si è subito dato alla fuga a bordo di un'auto, lasciando il territorio marchigiano e puntando dritto verso Gubbio.

Il blitz al Teatro Romano

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla tempestiva nota di ricerca diramata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Osimo. Ricevuta la segnalazione del veicolo in transito, i carabinieri di Gubbio hanno sguinzagliato pattuglie di controllo, individuando la macchina sospetta e bloccandola proprio nei pressi dell'area archeologica del Teatro Romano.

La perquisizione personale e veicolare svolta sul posto ha permesso di recuperare l'intera refurtiva, prima che potesse essere piazzata sul mercato nero. L'anziano si è quindi recato presso la caserma eugubina per sporgere formale denuncia e rientrare subito in possesso dei suoi ricordi più cari. Al termine degli accertamenti di rito, per il 53enne si sono aperte le porte del carcere di Capanne a Perugia, in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP.