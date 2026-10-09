Terremoto politico senza precedenti nella Città delle Gaite, con la maggioranza in Consiglio Comunale andata letteralmente in frantumi nel corso dell’ultima seduta - a dir poco tumultuosa - della massima assise cittadina.

Il colpo di scena più clamoroso è stato il voto contrario al Dups (Documento Unico di Programmazione Semplificato) da parte del Vice Sindaco Giordano Antano, praticamente il braccio destro della sindaca AnnaRita Falsacappa, che ha di fatto bocciato il più importante atto di programmazione della sua stessa Amministrazione Comunale e della sua Giunta.

Un segnale politico di assoluta gravita, ma non finisce qui: il PD e il Partito Socialista Italiano si sono infatti astenuti.

A far passare l’atto sono rimasti i consiglieri comunali della lista ‘Congresso Civico’ rimasta di fatto isolata dal resto delle forze politiche di centrosinistra che avevano portato alla vittoria l’attuale compagine di governo bevanate.

Disco rosso anche dalle opposizioni: oltre alla bocciatura da parte di ‘Bevagna Riparte’ pesanti bordate sono arrivate anche dall’ex vice sindaco Mirko Ronci, esponente di Sinistra Italiana.

Ad aprire il fuoco è stato proprio Ronci, che ha denunciato una “reiterata mancanza di trasparenza e partecipazione istituzionale” contestando a testa bassa “il pesante incremento della Tari da 58.000 euro per il prossimo anno”, bollandola come una “scelta inaccettabile di fronte alle difficoltà economiche delle famiglie” ed accusando la giunta di inasprire la pressione fiscale per rimpinguare l'avanzo libero anziché i servizi sociali.

Durissima la replica della sindaca Falsacappa, tanto che a gettare acqua sul fuoco è dovuto intervenire il presidente del Consiglio Comunale.

Ma la vera bomba è esplusa al momento di discutere il Dups 2027 – 2029 documento fondamentale per approvare poi il bilancio di previsione.

Il Vice Sindaco Antano nel corso del suo lungo ed articolato intervento ha espresso pubblicamente fortissime perplessità sulla “sostenibilità finanziaria del nuovo polo scolastico” opera da undici milioni di euro che si dovrebbe coprire con mutui e finanziamenti.

Durissima anche in questo caso la replica della sindaca Falsacappa, che ha parlato senza mezzi termini di un vero e proprio casus belli orchestrato ad arte per spaccare la maggioranza in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Alla fine i conti sono tornati grazie al voto favorevole del solo gruppo consiliare di ‘Congresso Civico’ ma con il no del Vice Sindaco, il no della civica di centrodestra, il no Sinistra Italiana e – per l’appunto – l’astensione del PD e dei Socialisti decretando lo scollamento della coalizione che aveva portato la Falsacappa a vincere l’ultima tornata elettorale.

La situazione resta imbarazzante – per non dire surreale – con il Vice Sindaco Giordano Antano che non solo non ha rassegnato le dimissioni ma non ha neanche rimesso le deleghe ai Lavori Pubblici.

La lunga campagna elettorale per le comunali del 2027 è appena iniziata: le opposizioni - da destra a sinistra - incalzano, i bevanati rumoreggiano, e questo è solo l’inizio.