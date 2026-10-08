Si è insediato ufficialmente il nuovo questore della provincia di Terni, Carmine Mosca. Nella mattinata di giovedì 8 ottobre ha incontrato il Prefetto della città per discutere le problematiche di ordine e sicurezza pubblica e di come migliorare la sicurezza nel concreto partendo dalle istanze dei cittadini. “Le problematiche di Terni sono quelle di quasi tutte le città italiane” ha sottolineato.

“Implementeremo le pattuglie”

Tra le priorità segnalate dal questore per l’inizio del suo lavoro, la gestione dell’immigrazione, il contrasto alla diffusione di stupefacenti e alla presenza di giovani gruppi violenti, extracomunitari e non. “E tutto quello che si presenterà ad incidere su ordine e sicurezza dei cittadini”, aggiunge. “Il lavoro lasciato da Abenante è ottimo e cercheremo di fare ancora meglio. Daremo a Terni un servizio adeguato alla sua altezza e rispondente alle istanze dei cittadini” aggiunge.

“A Terni implementeremo la presenza di pattuglie fisse nelle parti della città sensibili, è il deterrente che funziona meglio, insieme all’identificazione e all’attività operativa sul campo” sottolinea. Altre emergenze che evidenzia il questore sono le truffe agli anziani e la violenza di genere, “tematica su cui occorre lavorare con informazione e adeguata professionalità”.

“Il lavoro del poliziotto è cambiato”

“E’ cambiato il lavoro del poliziotto. Il 90% del lavoro in un ufficio di polizia sono relativi all’immigrazione e ai codici rossi. Per le infiltrazioni criminali ci sono altri uffici, la DIA e le squadre mobili. Bisogna ottimizzare le risorse e stare sul territorio con pattuglie in borghese e in uniforme, con postazioni mobili e presidi fissi, quando c’è movida è la cosa migliore” ha concluso.

Chi è Carmine Mosca

55 anni, nato a Rieti e studente delle superiori a Terni, è al primo incarico da questore dopo aver guidato, la digos di Palermo, la squadra mobile di Latina e i commissariati di Marsala nel 2023 e Partinico ad alta intensità mafiosa dal 2002 al 2008. “Vengo da Palermo ho una sensibilità particolare per le infiltrazioni mafiose”. 4 anni di esperienza alla Direzione investigativa antimafia.