Alessandro Benedetti è stato nominato direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il manager arriva dalla ASL Toscana nord ovest, dove ricopre l’incarico di dirigente amministrativo dell’unità operativa dedicata alla pianificazione e al controllo delle strutture ospedaliere, e assumerà ufficialmente il ruolo il 26 ottobre.

La scelta giunge a seguito delle dimissioni della precedente direttrice amministrativa, Maria Chiara Innocenti, trasferitasi a Pistoia. La guida amministrativa dell’azienda viene quindi affidata a un profilo con esperienza consolidata nella sanità pubblica, maturata in ambito di programmazione, controllo di gestione e organizzazione aziendale.

Nomina e contesto

Con il suo ingresso, l’ospedale perugino rafforza un’area strategica per il buon funzionamento dei servizi e per l’equilibrio economico-organizzativo. Per il sistema umbro, la direzione amministrativa è un perno di governo dei processi: non solo supporto alla macchina contabile, ma leva per integrare pianificazione, qualità e innovazione a beneficio dei percorsi assistenziali.

Profilo professionale

Benedetti si è laureato in Economia aziendale all’Università degli Studi di Firenze e ha completato un Master di secondo livello in Management sanitario presso SDA Bocconi. Il percorso formativo e l’esperienza sul campo hanno consolidato competenze in ambiti chiave per le aziende sanitarie:

Organizzazione aziendale e disegno dei processi

Strategia e pianificazione operativa

Programmazione e controllo di gestione

Contabilità e bilancio

Sistemi informativi

Valutazioni economiche

Nella sua attività ha seguito la pianificazione delle attività ospedaliere, con attenzione all’integrazione tra programmazione, monitoraggio delle performance e sostenibilità dei servizi.

Le dichiarazioni

Queste le prime parole del nuovo direttore amministrativo: “Sono particolarmente lieto di assumere questo incarico all’Azienda Ospedaliera di Perugia, una realtà di grande complessità e di riferimento per l’intero sistema sanitario regionale – dichiara il nuovo direttore amministrativo Alessandro Benedetti –. Metterò a disposizione dell’Azienda l’esperienza maturata in questi anni nella sanità e, in particolare, negli ambiti della programmazione e del controllo di gestione, con l’obiettivo di contribuire al percorso di sviluppo dell’Ospedale e al miglioramento continuo dei servizi. Affronterò questo nuovo incarico con spirito di collaborazione, lavorando insieme alla Direzione generale, alla Direzione sanitaria e a tutti i professionisti dell’Azienda”.

Soddisfazione anche dalla direzione generale: “L’arrivo del dottor Benedetti rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Azienda. La sua esperienza nella gestione amministrativa e nella pianificazione e controllo delle strutture ospedaliere sarà preziosa per affrontare le sfide di una realtà complessa come quella dell’Ospedale di Perugia. In una grande Azienda ospedaliera, l’area amministrativa svolge un ruolo strategico nel sostenere l’organizzazione, l’innovazione e la qualità dei percorsi assistenziali. A nome di tutta l’Azienda do il benvenuto al dottor Benedetti e gli auguro buon lavoro, certo che saprà mettere le proprie competenze al servizio dell’Ospedale e dei cittadini”.

Impatto per il sistema umbro

La nomina si inserisce in una fase in cui efficienza, sostenibilità e qualità dei percorsi clinici richiedono una regia amministrativa solida e orientata ai risultati. Per l’Umbria significa puntare su integrazione tra programmazione e assistenza, con effetti attesi su organizzazione interna e continuità delle cure.

Le aree su cui l’esperienza dichiarata può incidere in modo concreto includono:

Programmazione delle attività ospedaliere : allineamento tra fabbisogni clinici e risorse disponibili.

Controllo di gestione : monitoraggio costante di costi e performance per sostenere la qualità dei servizi.

Processi e sistemi informativi : supporto ai percorsi assistenziali attraverso dati affidabili e tempestivi.

Organizzazione: semplificazione delle procedure a favore di efficacia ed equità nell’accesso.

È un passaggio che può rafforzare l’attrattività dell’Ospedale di Perugia come centro di riferimento regionale e la sua capacità di innovare i modelli operativi, in sinergia con cliniche e servizi territoriali.

Prossime tappe

Benedetti entrerà in servizio il 26 ottobre, garantendo continuità dopo il recente avvicendamento. Le congratulazioni sono arrivate anche dalla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dalla direttrice regionale Daniela Donetti, che hanno augurato buon lavoro al manager.

Per la comunità umbra si tratta di una nomina che guarda avanti: governance più integrata, attenzione ai risultati e sostegno all’innovazione organizzativa possono tradursi in servizi più robusti e capaci di rispondere alle necessità dei cittadini.