"Fcu in esercizio tra fine 2027 e inizio 2028". Sui 22 furti di rame "Costi a carico di Rfi”

Il futuro e i tempi di riattivazione della Ferrovia Centrale Umbra tornano al centro del dibattito politico in Assemblea Legislativa. Rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri Lega Enrico Melasecche (primo firmatario) e Donatella Tesei, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Francesco De Rebotti, ha fatto il punto dettagliato sullo stato di avanzamento dei cantieri, fissando la finestra temporale per la rimessa in esercizio dell'asse principale Terni-Perugia-Città di Castello tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.

L'atto ispettivo dell'opposizione ha richiamato l'attenzione sui ritardi che stanno interessando sia la tratta Sud (Terni-Perugia Ponte San Giovanni) sia quella Nord (Città di Castello-Sansepolcro), chiedendo certezze su cronoprogrammi, installazione del sistema di sicurezza ERTMS e danni provocati dalla raffica di furti di rame lungo i binari.

La Lega attacca "Slittamenti preoccupanti e 500 quintali di rame rubati"

Illustrando l'interrogazione, Melasecche ha espresso forte preoccupazione per i continui ritardi: "Nella precedente legislatura abbiamo ereditato una situazione catastrofica e sbloccato i cantieri. Oggi i cronoprogrammi continuano a slittare: la tratta Castello-Sansepolcro doveva essere avviata da oltre un anno". Il consigliere ha inoltre sollevato la questione sicurezza lungo la tratta, segnalando che dal 1° gennaio al 30 settembre si sono registrati 22 furti di cavi elettrici per complessivi 500 quintali di rame asportati e 40 km di linea vandalizzata. L'esponente leghista ha infine sollecitato la realizzazione di una metropolitana di superficie nel ternano (Terni-San Gemini-Montecastrilli-Acquasparta) per garantire equità rispetto al collegamento Ponte San Giovanni-Sant’Anna a Perugia.

Il cronoprogramma della Giunta, le tre fasi e il nodo Ansfisa

L'assessore De Rebotti ha rassicurato l'Aula garantendo un "presidio costante" da parte della Regione nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), dividendo il quadro d'intervento nei tre blocchi costitutivi della linea:

Tratta Centrale (Ponte San Giovanni - Città di Castello): I lavori di rinnovo dell'armamento sono sostanzialmente conclusi. L'attivazione dei sistemi tecnologici ACCM ed ERTMS di Livello 2 è prevista entro la seconda metà del 2027, condizionata dal via libera dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA), il cui iter autorizzativo è programmato a partire da metà giugno 2027. L'obiettivo della Giunta è far partire le prime corse a settembre 2027 .

Tratta Sud (Terni - Perugia P.S. Giovanni): L'attivazione integrata con tecnologia ERTMS avverrà immediatamente dopo il primo passaggio autorizzativo di ANSFISA, sfruttando l'esperienza maturata sulla tratta nord. Rfi indica come orizzonte di completamento dicembre 2028, ma la Regione sta lavorando per anticipare la riapertura a settembre dello stesso anno. La messa in esercizio complessiva dell'asse Terni-Perugia-Città di Castello si attesterà dunque tra fine 2027 e inizio 2028.

Tratta Nord (Città di Castello - Sansepolcro): Gli interventi di armamento, partiti a settembre dopo la risoluzione delle complesse Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), termineranno tra gennaio e febbraio 2027. Le opere civili su ponti e stazioni si concluderanno entro ottobre 2028, fase a cui seguiranno i lavori su segnalamento ed energia. Sarà l'ultima tratta a rientrare in funzione.

Danni da furti a carico di Rfi e prospettiva della linea nazionale verso Roma

In merito ai colpi messi a segno dai ladri di rame, De Rebotti ha chiarito che Rfi ha formalizzato sette denunce per l'asportazione dei cavi, ma ha precisato che "i danni economici derivanti da questi furti non potranno in alcun modo ricadere sulle casse regionali", in quanto custodia e sicurezza dell'infrastruttura spettano al Gestore in base all'Atto di Concessione. Rfi ha inoltre confermato che gli episodi non hanno causato al momento slittamenti sulle date di riapertura.

L'assessore ha infine evidenziato la trattativa in corso per il passaggio di proprietà della linea IFRU allo Stato, trasformandola in un'infrastruttura d'interesse nazionale adeguata alle 18 tonnellate: un passaggio chiave che permetterà in futuro di far viaggiare treni a grande capienza capaci di collegare direttamente Città di Castello, Perugia e Terni con la capitale Roma.