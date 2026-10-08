Pretende soldi per la droga e aggredisce genitori, arrestato 25enne

Un’altra drammatica vicenda di violenza e disagio all'interno delle mura domestiche è finita con l’arresto di un 25enne, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni dei propri genitori.

L'allarme è scattato a seguito di una telefonata al 112 da parte della madre del giovane che, sopraffatta dal panico e dalle continue minacce, si è vista costretta a chiedere il tempestivo aiuto delle forze dell'ordine.

Lo scatto d'ira per il denaro e le minacce con i coltelli

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Spoleto si sono precipitati nell'abitazione indicata, trovando la donna in forte stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, il 25enne – consumatore abituale di droga – si era svegliato pretendendo con la forza la consegna immediata di denaro contante per procurarsi una dose.

Di fronte al fermo rifiuto della madre, il giovane ha perso del tutto il controllo: prima ha iniziato a inveire pesantemente contro i genitori, scagliandosi anche contro il padre, persona affetta da invalidità, poi ha iniziato a devastare arredi e suppellettili all'interno delle stanze. All'arrivo dei poliziotti nella casa, il ragazzo si presentava in evidente stato di alterazione e impugnava due grandi coltelli da cucina.

Disarmato e soccorso, scattano arresto e braccialetto elettronico

Alla fine gli agenti sono riusciti a disarmare il 25enne, evitando che la situazione degenerasse in tragedia. Vista la condizione psicofisica del ragazzo, sul posto è stato fatto intervenire anche il personale sanitario del 118, che ha provveduto - come aveva anticipato Tuttoggi - al suo trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Spoleto per le cure del caso.

Una volta documentata la condotta abituale ed emerso il quadro di continue prevaricazioni subito dalla coppia, il giovane è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 25enne è stato inizialmente piantonato presso la casa di un parente in attesa del giudizio. A seguito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori con applicazione del braccialetto elettronico.