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8 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Truffa da 1,5 milioni sui fondi Sisma 2016, sequestrato immobile | Denunciati proprietario e geometra

Blitz di carabinieri forestali e Finanza nel territorio spoletino, false attestazioni sull'abitabilità del fabbricato e lavori eseguiti solo al 30%

Truffa da 1,5 milioni sui fondi Sisma 2016, sequestrato immobile | Denunciati proprietario e geometra

Una maxi-truffa da 1 milione e mezzo di euro ai danni dello Stato legata ai fondi per la ricostruzione post-terremoto del 2016. È quanto hanno portato alla luce i carabinieri forestali di Spoleto, in stretta collaborazione con la locale Guardia di Finanza, dando esecuzione al sequestro preventivo delegato dall'autorità giudiziaria di un intero fabbricato situato nel territorio comunale spoletino.

I dettagli dell'operazione, scattata nell'ambito della campagna di controlli denominata "Casa Sicura", delineano un articolato sistema fraudolento volto a percepire indebitamente i finanziamenti pubblici per la riparazione dei danni sismici.

Le false attestazioni per ottenere i contributi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il proprietario dell'edificio e il geometra incaricato delle pratiche avrebbero attestato il falso nelle dichiarazioni presentate alle istituzioni. In particolare, i due avevano dichiarato che l'immobile, al momento delle scosse del 2016, era regolarmente abitato e pienamente conforme sotto il profilo igienico-sanitario, requisiti fondamentali per poter accedere alle risorse destinate alla ricostruzione.

Gli accertamenti documentali e le successive ispezioni di cantiere – condotte anche grazie al supporto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) di Foligno – hanno però svelato una realtà ben diversa: a fronte di richieste di erogazione di contributi già avanzate per il 70% dell'importo totale, i lavori effettivamente realizzati all'interno dell'edificio superavano appena il 30%.

Le accuse e l'ipotesi del conflitto d'interessi

I reati contestati a vario titolo ai due indagati vanno dalla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Sotto la lente della Procura e degli investigatori vi è inoltre un presunto e marcato conflitto d'interessi: il geometra finito nei guai – che figurava come istruttore, progettista architettonico, progettista degli impianti e direttore dei lavori – è risultato infatti essere l'ex titolare dell'impresa edile esecutrice dei lavori, oggi formale proprietà del nipote. Un intreccio familiare e professionale al vaglio dell'autorità giudiziaria per valutare l'ulteriore violazione delle norme sul conflitto d'interesse. Il proprietario e il tecnico sono stati deferiti a piede libero.

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Spoleto

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immobile sequestrato truffa spoleto geometra denunciati

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