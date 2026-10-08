Scoperte a Città di Castello due nuove specie di funghi

La biodiversità dell'Alta Valle del Tevere continua a sorprendere la comunità scientifica internazionale. A breve distanza da precedenti ritrovamenti di rilievo, il territorio di Città di Castello torna alla ribalta mondiale della micologia con la descrizione e la classificazione ufficiale di due specie di funghi mai note prima d'ora alla scienza.

Le nuove entità appartengono entrambe al genere Pseudosperma, gruppo facente parte della famiglia delle Inocybaceae, e sono state battezzate con i nomi scientifici di Pseudosperma olivaceoluteum e Pseudosperma polymorphocystidiatum.

Lo straordinario risultato scientifico porta la firma - ancora una volta - del micologo Giovanni Battista Galeotti e del biologo Andrea Rubini, coordinatori di una squadra d'eccellenza composta dai ricercatori e micologi Roberto Para, Tomaso Lezzi, Beatrice Belfiori e Claudia Riccioni. Lo studio, condotto attraverso indagini morfologiche, microscopiche e molecolari del DNA, è stato pubblicato in modalità open access sulla prestigiosa rivista internazionale Mycological Progress.

Le località dei ritrovamenti, dalla Casella a Candeggio

L'elemento straordinario della ricerca risiede nel fatto che le due specie non sono state scovate in foreste remote o inesplorate del pianeta, ma nei boschi e aree verdi che abbracciano direttamente il capoluogo tifernate:

Pseudosperma olivaceoluteum : è stato raccolto a circa 288 metri di altitudine in località Casella, all'interno di un habitat caratterizzato dalla presenza di Tilia cordata (tiglio selvatico) e altre specie arboree.

Pseudosperma polymorphocystidiatum: proviene invece dai 666 metri di altitudine della località Candeggio, rinvenuto in un bosco termofilo su suolo calcareo dominato da cerri, roverelle, carpini neri e ornielli.

La combinazione tra analisi visiva sul campo, studio microscopico e sequenziamento genetico ha fornito la prova provata della distinzione tassonomica delle due nuove specie rispetto a tutte quelle censite finora a livello globale.

Arricchita anche la mappa della biodiversità italiana

Il lavoro dei ricercatori non si è limitato alla scoperta dei due nuovi funghi. Nel corso delle campionature effettuate tra parchi, boschi e aree ripariali lungo il fiume Tevere, il team ha censito per la prima volta in Italia anche quattro specie di Pseudosperma mai individuate prima sul territorio nazionale: P. aureocitrinum, P. permelliolens, P. ushae e P. pollucis.

Per Galeotti e Rubini – già autori in passato della descrizione di altre due specie per la rivista Phytotaxa – si tratta dell'ennesima conferma del valore scientifico dell'Altotevere. "Queste scoperte – hanno commentato – dimostrano quanto sia ancora incompleta la conoscenza della biodiversità fungina anche in territori apparentemente ben conosciuti. La straordinaria varietà di microambienti presente in Alta Valle del Tevere offre condizioni uniche che potrebbero regalarci presto altre rilevanti novità".