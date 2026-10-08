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8 ottobre 2026
2 min di lettura
Massimo Sbardella

Confartigianato promuove il benessere nei "vecchi e nuovi" luoghi di lavoro

Confartigianato Umbria ha presentato con la Direzione regionale Inail il "Progetto benessere a 360°" sui luoghi di lavoro rivolto a micro imprese e PMI

Confartigianato promuove il benessere nei "vecchi e nuovi" luoghi di lavoro

Si chiama “Benessere a 360°” il progetto di Confartigianato Imprese Umbria, realizzato insieme alla Direzione regionale umbra di Inail, volto a migliorare i luoghi di lavoro delle micro, piccole e medie imprese della regione. Non sono per aumentare i livelli di sicurezza, ma anche per contrastare e prevenire criticità che possono giungere dalle nuove sfide della transizione digitale, del tecnostress, della disconnessione, delle barriere linguistico-culturali e delle diseguaglianze di genere. Un benessere, appunto, a tutto tondo, che va oltre la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

“Dobbiamo guardare al benessere nei luoghi di lavoro, che poi giova all’impresa, aumentando anche la produttività” ha sottolineato il presidente di Confartigianato Imprese Umbria, Mauro Franceschini.

Le finalità del progetto

Le finalità del progetto sono state illustrate dal direttore regionale di Inail Umbria, Alessandro Pastorelli, e dal segretario di Confartigianato Imprese Umbria, Marcello Serafini. La parte operativa è stata spiegata nel dettaglio dal funzionario dell’associazione di Terni, Corrado Bordoni, referente tecnico del progetto.

Quattro sono le finalità principali. Innanzi tutto, integrare la tutela della salute fisica, psicologica e digitale nei luoghi di lavoro. Inoltre, promuovere alimentazione sana, attività fisica, gestione dello stress e contrasto al fumo.

Un altro aspetto qualificante del progetto è quello di accompagnare le Pmi nella transizione digitale e modelli di responsabilità sociale.

Infine, contrastare diseguaglianze di genere, isolamento da smart working e burnout.

Insomma, promuovere un concetto di benessere mei luoghi di lavori che si stanno trasformando per nuove sensibilità e processi tecnologici.

Parole chiave

confartigianato inail sicurezza luoghi di lavoro

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