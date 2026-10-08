Lirico Sperimentale, straordinaria celebrazione per gli 80anni | Hanjo e Lo stratagemma dell'Avv. Manigoldi, successo al Caio Melisso

C'è ancora spazio in questo anno speciale per celebrare degnamente l'Istituzione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Giunto con grande tenacia e straordinaria competenza al suo 80mo compleanno, l'Ente lirico spoletino può regalare al pubblico affezionato un cadeau prezioso come il dittico del compositore Marcello Panni, Hanjo e Lo stratagemma dell'avvocato Manigoldi, che peraltro segnala significativamente il recente riconoscimento del canto lirico come parte del Patrimonio Culturale immateriale dell'UNESCO. Con una coproduzione tra il Lirico Sperimentale e il Teatro della Cometa, al Teatro Caio Melisso va in scena un raro esempio di amore indissolubile tra letteratura e musica.



Hanjo



Hanjo, Opera in un atto tratta dall'omonimo Nò moderno di Yukio Mishima (1955), è nelle intenzioni di Marcello Panni, il tentativo di tenere in vita con un linguaggio aggiornato una forma di arte che si è amata appassionatamente ma che appartiene al passato. Lo stesso schema salvifico che Mishima mette in pratica scrivendo i suoi Nò moderni.

L'operazione, che in entrambi i casi va a scalfire il cardine della tradizione per trovare nuova linfa nell'intreccio carnale di parole e note, è la via più rischiosa per un artista ma al contempo anche la più eccitante che si possa percorrere. Ri-scrivere è infatti un atto creativo che potrebbe inebriare di divino chi lo compie. Nel momento esatto in cui lo si mette in pratica si è padroni del tempo. Tempo che non assume più il significato utile di solo termine di misura o contenitore, ma diventa esso stesso “creatura divina” (Sant’Agostino). Non c'è dunque un prima, nell'atto creativo, ma semmai la meraviglia di un grande atto generativo gratuito da parte di chi lo compie.

E Marcello Panni, genera un opera priva di un tempo misurabile. Una composizione che senza toccare gli stilemi della tradizione, riscrive in maniera affascinante l'unione indecifrabile di letteratura e musica senza limiti temporali.

Il pubblico di Spoleto, per questa unica rappresentazione celebrativa, ascolta in religioso silenzio come si fa in presenza di una sacra scrittura e non può non percepire, grazie anche alla musica, la passione dei protagonisti, la geisha Hanako, la pittrice Jitsuko e il giovane Yoshio. Un opera che fa i conti essa stessa con la “creatura” tempo, con l'oggi che non muta lo ieri, l'attesa e il futuro imperscrutabile se non come solo modo di andare avanti nelle intenzioni. Un piccolo, prezioso, esempio di misura orientale che diventa il contraltare di un occidente che discute ancora caparbiamente se l'omosessualità sia per un essere umano una natura “diritta o al contrario”. Sono bellissimi e delicati i momenti in cui Jitsuko ama Hanako, seppure immersa nella follia di un amore per Yoshio, forse nemmeno umano ma con sole sembianze corporee, un fantasma. E non v'è un dritto o un contrario, ma l'evidenza di un sentimento che non ha linguaggi codificati, ma la sola necessità di poter essere espresso per come nasce: frutto del libero arbitrio.



Lo stratagemma dell'avvocato Manigoldi



E sempre di libero arbitrio si occupa la curiosa opera dedicata alle gesta di quel manigoldo dell'avvocato Manigoldi.

Tratta da un testo del 1940 del tardo-futurista Bruno Corra, l'opera in questione assume una dimensione di farsa molto legata a temi rossiniani, come anche spiega lo stesso Marcello Panni. Dunque una scrittura musicale e un testo che hanno il solo scopo di far divertire il pubblico. Seppure la struttura musicale di Panni ha sonorità ardite, in questo caso la mescolanza di fatti in scena con passaggi musicali è assolutamente legittima e comprensibile.

Complice un testo riconoscibilissimo, anche quando uno dei protagonisti- l'Ingegnere del settore cemento Pecorai- usa copiose inflessioni dialettali perugine, il pubblico riconosce in Manigoldi una figura nota dei tempi moderni e di quelli che furono: l'azzeccagarbugli. Molto prossimo alla illiceità di un Gianni Schicchi e tuttavia efficace nelle soluzioni, Manigoldi diventa il perno su cui ruotano le convenzioni perbeniste, o truffaldine a piacere, di una società variopinta e sfacciata. Lo stratagemma adatto per il Circo Manigoldi, vorremmo re-intitolare

Senza perdere troppo tempo a parlare di trama, ci importa invece ribadire come anche in questo caso, Panni utilizza saggiamente la corresponsione di amorosi sensi tra letteratura e musica. E conferma ancora una volta come il prima e il dopo, in senso temporale, possono annullarsi nella creazione, nella riscrittura. Ottimo stratagemma!



I cast



Del Maestro Marco Angius, quale nume tutelare della direzione d'orchestra nella musica contemporanea, non possiamo più parlare bene! Abbiamo scritto più e più volte sul suo ruolo di guida sicura e consapevole in questo spazio non minoritario della musica. Va da se che anche nella serata di ieri, 7 ottobre, è stato uno spettacolo nello spettacolo seguire la sua direzione.

Bravi e stoici- si tratta di partiture molto “sudate”- i membri dell'Ensemble Avos Project che si sono cimentati in questa occasione speciale della Stagione lirica.



Cast Hanjo

In una occasione speciale è buona cosa menzionare i protagonisti per il loro indiscusso valore:

L'eterea e folle Hanako-Lorena Cesaretti, che non si fa condizionare dalla pazzia di scena e produce un suono straordinario, autorevole come la cifra del suo personaggio.

Jitsuko-Anna Pieri, passionale e contraddittoria come solo l'amore-folle- può far diventare. Una bellissima interpretazione e niente altro da aggiungere.

Ed infine Yoshio-Nicolò Sasso, nel suo essere un quasi fantasma, sfodera un registro di basso impressionante che solo qualche vecchietto, come chi scrive, ricorda di aver sentito da cantanti come il russo Fyodor Shalyapin o il bulgaro Nicolai Ghiaurov. Ovviamente la strada è lunga, sia chiaro, ma essere ben indirizzati è già tanto.

Cast de Lo stratagemma dell'avvocato Manigoldi





Mai personaggio fu più adatto alla postura attoriale e alla vocalità di Mattia Ribba- l'avvocato Manigoldi. Paludato quando serve, sbruffone, ma soprattutto concreto. Voce solida e dizione chiara fanno di Ribba il Manigoldi/manigoldo perfetto.

Un divertentissimo Dott. Leandro Lupis-Oronzo D'Urso, cattura l'attenzione soprattutto quando si dispera per i suoi affanni, ma con una voce solida e preparata. C'è già del mestiere dietro.

Dell'Ing. Pecorai-Stepan Polishchuk, che parla perugino, abbiamo già accennato. Ma va aggiunto che la sua preparazione attoriale e vocale è altrettanto portentosa. E non è scontato per un giovane cantante.

Brillante e molto “signorina bene”, Sara di Santo- signorina Susy, anche lei confortevolmente a suo agio con il personaggio e con la necessità di dare spessore con la sua voce, squillante e dalla dizione pulita.

Divertente e deliziosa nella sua piccola parte Rosa D'Alise-voce dell'usciera.



Molto fluida la regia di Cesare Scarton (assistente alla regia Antonella Lo Bianco), già collaboratore di Panni in altri lavori. Apprezzabilissima la scelta di non invadere il connubbio musica-testo optando per una fruibilità totale dell'Opera.

Applausi anche per le scene di Gianni Dessì e le luci di Andrea Tocchio.

80anni portati meravigliosamente, non c'è che dire!



