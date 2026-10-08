È racchiusa in un documento di 26 pagine la proposta per il nuovo assetto della sanità in Umbria formulata dal partito democratico che la sottoporrà al voto della propria assemblea regionale convocata per le 17 di oggi pomeriggio al Park Hotel di Ponte San Giovanni.

L’atto, che Tuttoggi ha potuto visionare ieri sera, è stato inviato dalla presidente dell’assemblea Cristina Papa per mail ai 250 membri che compongono il consesso, bypassando così piattaforme più veloci (come whatsapp) che avrebbero però potuto incendiare le chat, specie di quei territori che, nel breve-medio termine potrebbero subire lo stop delle deroghe.

Un atto documento che bisognerà vedere in che misura e quando verrà recepito dalla Giunta Proietti; anche se palazzo Donini, pur in affanno sul tema sanità, vuole chiudere la partita entro l’anno.

Così, dopo la premessa (e la promessa) di incalzare il Governo Meloni per portare la spesa del Servizio sanitario nazionale al 7% del Pil, i dem passano ad affrontare i temi della prevenzione e promozione della salute, del rafforzamento della sanità territoriale (potenziando distretti, domiciliarità, case della comunità, servizi ai non autosufficienti, valorizzazione dei medici di famiglia e pediatri, rilancio dei consultori, case della comunità) per arrivare, da pagina 10, alla rete ospedaliera che vede confermati, quali Dea di 2° livello, gli ospedali di Perugia e Terni.

Per l’area del ternano il pd umbro chiede inoltre l’aggiornamento progettuale del nuovo ospedale Narni-Amelia “in piena coerenza e integrazione con il percorso del nuovo Ospedale di Terni”.

Gli attuali 4 Dea 1° livello

Superato il nodo dei due capoluoghi di provincia, si arriva ad uno dei punti più cruciali della prossima riforma, ovvero agli ospedali dell’emergenza-urgenza, gli attuali quattro Dea di 1° livello (Foligno-Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Branca) che diventerebbero 5.

L’incipit del capitolo sembra infatti andare nel verso delle promesse fatte in campagna elettorale: “Il Pd Umbria…riconosce nei Dea di 1° livello i punti di riferimento strutturali della rete ospedaliera regionale, da consolidare attraverso adeguati investimenti in risorse umane, tecnologie e integrazione dei servizi”. Quindi la novità, seppur gli ospedali non vengono indicati né per bacino di utenza servito, né in ordine alfabetico: “i presidi ospedalieri di Foligno, Città di Castello, Orvieto, Spoleto e Branca…svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza e l’accessibilità delle cure, anche alla luce delle specifiche caratteristiche geografiche, demografiche e territoriali dell’Umbria e dell’esigenza di garantire tempi di accesso appropriati all’assistenza in emergenza”.

Nella Valle umbra sud

Ma è un paio di paragrafi dopo che arriva una proposta che stravolge l’assetto della cosiddetta Valle umbra sud.

Leggiamo: “…il Pd Umbria sostiene la valorizzazione del ruolo dell’ospedale di Foligno quale nodo spoke di primo livello qualificato all’interno della rete regionale, in quanto parte integrante dell’equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, consolidandone la funzione di presidio centrale per un’area vasta, da Bastia e Assisano (oggi serviti dall’azienda perugina, n.d.r.) fino a Foligno e al comprensorio circostante. A tal fine sono indispensabili investimenti in personale medico e infermieristico e nel rinnovo di attrezzature e tecnologie, nonché, alla luce del superamento del ‘terzo polo’, una procedura che superi la formula dei primariati a scavalco, senza necessità di nuovo concorso”.

LA PROPOSTA DEL PD UMBRIA PER “UNA NUOVA SANITA’” (apri il documento)

La proposta, dunque, mira a portare il bacino di utenza dell’ospedale di Foligno a superare la quota minima di 150mila residenti per un Dea di 1° livello – che verrebbe così garantito anche dal famigerato DM70, il regolamento italiano che stabilisce gli standard qualitativi, strutturali e tecnologici per la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale – e incrementare il bacino di utenza della Usl2.

Le distanze dai capoluoghi

La deroga ministeriale dovrebbe quindi essere richiesta per gli altri 4 Dea di 1° livello, tre dei quali hanno dalla loro significative distanze dagli ospedali dei capoluoghi di provincia.

Si prenda ad esempio l’orvietano, dove almeno tre comuni (Ficulle, Fabro e Monteleone di Orvieto) distano oltre 100 chilometri da Terni con tempi di percorrenza tra 90 e 105 minuti.

Poco meglio per il tifernate con i due comuni più lontani, Citerna e San Giustino, a più di 70 chilometri da Perugia da percorrere per circa un’ora in auto.

Tempi di percorrenza simili anche per l’area eugubina-gualdese, servita dall’Ospedale di Branca, dove il comune di Scheggia e Pascelupo è pressoché equidistante da Perugia e da Foligno, a circa 67 chilometri e 55’ minuti di strada. Senza considerare il recente rinnovo della convenzione con la Regione Marche che vede Branca assicurare l’assistenza alle popolazioni delle aree di confine con l’Umbria (clicca qui).

Elementi che potrebbero superare le strette maglie del famigerato DM 70/2015 voluto dagli ex ministri Lorenzin e Padoan del governo Renzi.

L’ospedale di Spoleto

Non resta che l’ospedale di Spoleto che, separato dal folignate secondo la proposta del Pd che mette così una pietra tombale anche sull’ipotesi di un nuovo nosocomio a metà strada tra la città della quintana e quella del Festival (in pratica tra Trevi e Campello), già ipotizzata dagli anni ’90 quando l’azienda spoletina si fuse con quella folignate ripianando buona parte del debito accumulato nel tempo dai falchetti.

Il Dea di 1° livello di Spoleto, fortemente voluto da associazioni e comitati che hanno raccolto oltre 10mila firma, servirebbe una utenza di circa 64mila abitanti, inclusa quella parte della Valnerina più distante da Terni. Il comune più lontano di questa, Norcia, è a 44 chilometri (45 minuti circa per la percorrenza in auto) dal San Matteo degli Infermi. Questi i dati: basteranno a convincere il Governo di turno a ottenere anche questa deroga, la quarta da riconoscere all’Umbria? Certo la Regione può mettere sul tavolo la questione del cratere dagli eventi sismici del 2016-2017; ma c’è da considerare anche che gli attuali decreti prevedono la fine dell’emergenza al 31 dicembre 2029, neanche tre anni tra adottare il nuovo Psr, ottenere la deroga, fare i concorsi per il personale e mettere a pieno regime l’ospedale. E sperando che al Ministero della Salute non ricordino che questo territorio concentra il 60% della popolazione a Spoleto (36.000 abitanti) che dista ca. 25 chilometri da un Dea di 2° livello (Terni) e di 1° livello (Foligno).

Difficile non pensare che, nel medio periodo, proprio Spoleto, che più di ogni altra città umbra ha pagato l’emergenza del covid, oltre ai danni del sisma, sarà l’anello debole del nuovo disegno sanitario pensato dal piddì. Che non pare aver alcuna intenzione di modificare il vero problema degli assetti sanitari, ovvero il DM70.

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