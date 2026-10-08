San Martino in Trignano, riapre la palestra "rigenerata"

Una giornata da ricordare per la comunità spoletina e in particolare di San Martino in Trignano, dove è stata infatti inaugurata la palestra che da tempo era in fase di restauro.

Al taglio del nastro c’erano, oltre al consigliere regionale Stefano Lisci, il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco Danilo Chiodetti e gli assessori Federico Cesaretti ed Agnese Protasi

La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell’ambiente da parte di don Edoardo Rossi.

Le parole del sindaco

A prendere inizialmente la parola è stato il primo cittadino Andrea Sisti, che ha mostrato tutta la sua soddisfazione per questo risultato e la voglia di continuare questo percorso di rinnovamento della città.

“Questa non è solo l’inaugurazione di una palestra rigenerata, ma di un luogo che grazie alla Pro Loco ed ai cittadini ha ripreso una sua fisionomia – ha detto –. Si tratta di un ulteriore tassello per questo territorio grazie ai fondi del PNRR. Considerando anche la ricostruzione della scuola media a Baiano, possiamo dire che avevamo promesso una funzionalità a queste frazioni e l’abbiamo restituita ed i risultati si vedono grazie a tanti ragazzi ma anche famiglie intere. Per noi tutto ciò non rappresenta un vanto bensì un obbligo perché chi fa amministrazione deve fornire questi servizi”.

L’intervento del consigliere regionale Stefano Lisci

E’ poi intervenuto il consigliere regionale Stefano Lisci, il quale ha sottolineato l’importanza di luoghi come questo per assicurare una crescita adeguata dei giovani spoletini: “Prima di tutto ci terrei a ringraziare l’ingegnere Zepparelli, persona straordinaria e fondamentale per l’intero sviluppo di questo progetto. Poi vorrei far notare come si stanno ridando alla nostra comunità degli spazi essenziali. Per quanto riguarda le palestre, vengono frequentate dai nostri ragazzi e per questo devono farli sentire a casa in un ambiente pulito, dobbiamo abituarli a vivere nella cultura delle cose belle ed insegnargli a mantenerle così, perché spesso non riusciamo a tutelare i beni che aiutano la nostra gente”.

Gli assessori e il vicesindaco

Hanno seguito con il discorso di apertura anche gli assessori Cesaretti e Protasi ed infine il vicesindaco Chiodetti.

“Questa struttura è importantissima non solo per il luogo, ma perché segue un percorso di rinnovamento della città e fa da apripista anche ad altri restauri come il Palazzetto e la palestra della scuola media Pianciani. Tutto questo serve a fornire ai nostri figli un’educazione sportiva e sociale” ha detto Cesaretti.

Protasi ha invece voluto spostare il focus sulla presenza di numerose forze dell’ordine alla cerimonia: “Vedere degli uomini in divisa qui è un fattore di grande rilevanza e vorrei che tutti lo capissero. Questo era un luogo vandalizzato e lasciato a se stesso, ma rinnovare significa anche creare sicurezza nei luoghi dove lavoriamo e gli agenti ci aiutano sotto questo aspetto su tutto il territorio”.

Infine, il vicesindaco Chiodetti si è detto fortemente emozionato per questa apertura: “Per chi è figlio di questa terra è una grande emozione vedere questo terreno rigenerato. Dopo un lungo periodo di abbandono siamo intervenuti su questo territorio e per chi amministra la città non c’è gioia più grande di vedere i risultati di un duro lavoro”.

Il taglio del nastro e la benedizione

L’inaugurazione si è poi conclusa col classico taglio del nastro da parte del sindaco e con la benedizione dell’area effettuata da Don Edoardo Rossi. La palestra è stata poi aperta al pubblico che ha potuto visitarla ed usufruire di un grande rinfresco allestito per l’occasione.

Articolo e immagini di FR.D’A.