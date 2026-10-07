Sviluppumbria, Paolo Chifari succede a Ferrucci

E’ Paolo Chifari, dottore commercialista, il nuovo amministratore unico di Sviluppumbria, l’agenzia che supporta la creazione e lo sviluppo d'impresa, sostiene i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell'Umbria.

Chifari è stato nominato all’unanimità, su proposta della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dall'assemblea ordinaria di Sviluppumbria, dopo aver vagliato le candidature che erano state presentate.

Chifari succede a Luca Ferrucci, che si era dimesso a 14 mesi dall’inizio del suo incarico, scegliendo di continuare a svolgere il proprio lavoro di docente universitario.

"Le mie dimissioni lasciano anche l’amarezza per non essere riusciti, sul piano politico e istituzionale, a creare le condizioni per proseguire un lavoro che ritenevo utile e nell’interesse della comunità" aveva commentato Ferrucci pubblicamente, sottraendo così la sua scelta al dibattito politico.

Le parole della presidente Proietti

Ora inizia il lavoro di Paolo Chifari. La presidente Proietti, anche a nome della Giunta regionale, ha espresso al nuovo amministratore unico “gli auguri di buon lavoro” e ha rivolto un “sentito ringraziamento al precedente amministratore unico professor Luca Ferrucci, per la preziosa attività svolta sin qui. Ora il testimone passa nelle mani di Paolo Chifari, che saprà dare continuità al positivo lavoro svolto”.