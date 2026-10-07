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7 ottobre 2026
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Incendio in centro, fiamme dal terrazzo. Intervengo i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco domano incendio in centro a Foligno evitando danni maggiori. Scopri di più sull'operazione di salvataggio

Incendio in centro, fiamme dal terrazzo. Intervengo i Vigili del fuoco

Incendio in un appartamento al quinto piano di una palazzina nel centro storico di Foligno. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco. Verso le 14,30 la squadra, giunta sul posto con autopompa serbatoio e autoscala, ha individuato le fiamme localizzate nel terrazzo e a ridosso di una porta finestra evitando che il rogo si propagasse maggiormente nell'abitazione.

In casa si trovavano i proprietari, nessuno dei quali è risultato ferito. I Vigili hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i locali.

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Foligno

Parole chiave

incendio Foligno Vigili del fuoco centro storico emergenza sicurezza intervento rapido

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