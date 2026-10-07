Incendio in un appartamento al quinto piano di una palazzina nel centro storico di Foligno. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco. Verso le 14,30 la squadra, giunta sul posto con autopompa serbatoio e autoscala, ha individuato le fiamme localizzate nel terrazzo e a ridosso di una porta finestra evitando che il rogo si propagasse maggiormente nell'abitazione.

In casa si trovavano i proprietari, nessuno dei quali è risultato ferito. I Vigili hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i locali.