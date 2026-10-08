Continuano i disagi per i pendolari umbri che si dirigono quotidianamente verso Roma per motivi di studio o lavoro. Che siano principi di incendio, malfunzionamenti degli impianti antincendio, sovraffollamento, insetti, pioggia nei vagoni, problemi con l'aria condizionata, ritardi e sporcizia, non c'è giorno senza qualcosa che vada storto. Un viaggio che diventa una vera e propria 'Odissea'. Sugli incidenti che si sono verificati ultimamente è intervenuto anche il “Comitato pendolari Orte” che ha riportato all’attenzione di Trenitalia la questione sicurezza.

Pendolari come sardine

Nonostante nel corso del tempo si siano costituiti vari comitati per tutelare i diritti dei pendolari, la situazione sembra addirittura peggiorata rispetto a qualche tempo fa. Uno dei problemi maggiormente riscontrati è quello del sovraffollamento dei treni che costringe gli utenti a restare in piedi stipati come sardine, situazione che richiederebbe ulteriori corse ravvicinate per consentire ai pendolari di viaggiare in condizioni più 'umane'.

Principio di incendio

Nei giorni scorsi, sul treno partito da Termini e diretto a Perugia alle 19.02 si è sviluppato un principio di incendio in un vagone che ha costretto l'evacuazione del convoglio a Orte. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, sembrerebbe che il principio di incendio si sia sviluppato da una carrozza 'frenata' che lungo la tratta veloce avrebbe generato la situazione di emergenza. Sull’incidente di percorso è intervenuto anche il “Comitato Pendolari Orte”: “I passeggeri sono lasciati all’oscuro di tutto, nessuna informazione è stata resa dal capotreno né sono state messe in campo azioni di contenimento del disagio, prima di interventi risolutivi messi poi in campo ad Orte - si legge nella nota - Oltre ai soliti maltrattamenti cui i pendolari sono sottoposti ormai da anni (ritardi, sovraffollamento, condizioni climatiche critiche-freddo d’inverno e caldo d’estate, strapotere dei treni Av) si è aggiunta la questione sicurezza a bordo treno che non avremmo mai pensato poter essere messa in discussione. Ci domandiamo se quanto accaduto dipenda dal materiale rotabile vetusto ancora in circolazione o dall’assenza di qualsiasi tipo di manutenzione su tali convogli. Chiediamo di sapere quanto successo effettivamente sul regionale 4734 e le azioni che Trenitalia metterà in campo per scongiurare che in futuro si verifichino di nuovo situazioni analoghe, pericolose per chi viaggia sui treni regionali”. QUI IL VIDEO

Acqua nel vagone

Un altro episodio si è verificato nella mattina di ieri, 7 ottobre, quando il treno delle 5.14 partito da Orte (sulla tratta Chiusi-Roma) ha fatto registrare un malfunzionamento del circuito antincendio, entrato in funzione all'improvviso senza una reale emergenza, causando disagi per i passeggeri. Lo stesso episodio era capitato qualche giorno fa. QUI IL VIDEO

I pendolari “Tanti disagi”

“Dobbiamo fare i conti ogni giorno con disagi vari – racconta uno dei tanti pendolari – dall'aria condizionata che non funziona d'estate e che ha causato malori vari tra i passeggeri e che, invece, adesso, funziona quando non dovrebbe. Non parliamo dello sporco e della situazione in cui ci si ritrova per la mancanza di posti all'interno dei vagoni che, spesso, ospitano insetti e sporcizia varia. I ritardi sono poi un flagello che rendono ancora più estenuante una situazione ai limiti della sopportazione per chi è costretto a passare ore di viaggio per raggiungere il posto di lavoro o l'università”.

Ombrello nel vagone

Le foto che abbiamo raccolto documentano inequivocabilmente una situazione pesante per i pendolari umbri che hanno immortalato anche un ombrello messo a coprire una perdita di acqua tra i sedili del convoglio; un'immagine simbolica che rappresenta la situazione attuale.







