Rischia di cadere dal balcone, salvata dall'intervento dei vigili urbani

Tragedia sventata nel tardo pomeriggio di martedì nella primissima periferia di Foligno: una quarantaduenne rumena, in stato di alterazione psicofisica, rischiava di cadere dalla ringhiera del balcone al quarto piano di una palazzina.

Ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento della polizia locale: gli agenti sono riusciti a bloccarla e quindi a metterla in sicurezza all’interno dell’abitazione, prima che la situazione degenerasse.

​L'allarme è scattato intorno alle 18:00, quando alcuni vicini hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine, preoccupati per le urla e i segni di squilibrio della donna, barricata all'interno del suo appartamento.

​Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del comando di viale Marconi: l'appuntato scelto Daniele Fucili, l'agente Elia Silvestri, e poco dopo la comandante Simonetta Daidone e la tenente Laura Rocchi, oltre al personale sanitario del servizio 118.

​Gli agenti si sono trovati di fronte una porta blindata, protetta tra l’altro da un gancio di sicurezza interno. Grazie all’impiego di una tessera plastificata e di una carta di credito per forzare il gancio, sono riusciti ad entrare in casa senza farsi notare dalla donna. Nel frattempo la catena dei soccorsi si era attivata e mentre la tenente Rocchi allertava i vigili del fuoco, chiedendo l'invio dell'autoscala e dei cuscini gonfiabili. La comandante ha scelto di agire in prima persona, parlando con la donna.

Approfittando della distrazione della 42enne, gli agenti si sono riusciti ad avvicinare la donna per afferrarla, bloccandola, in sicurezza. La cittadina rumena è stata poi affidata alle cure dei sanitari e trasferita al Pronto Soccorso del San Giovanni Battista per i necessari trattamenti.