Dal 9 al 12 ottobre 2026 ad Assisi si celebra la festa di San Carlo Acutis, quest’anno particolarmente significativa perché ricorre il ventesimo anniversario della morte del giovane santo millennial, avvenuta il 12 ottobre 2006. Acutis è oggi ricordato per la sua particolare devozione all’Eucaristia e per aver saputo vivere la propria fede nel quotidiano e la sua tomba - ospitata nella chiesa di Santa Maria Maggiore - è visitata ogni giorno da centinaia di persone: da luglio dell'anno scorso, mese del Giubileo dei giovani a oggi, le presenze superano il milione 700mila: “Numeri straordinari - ricorda Marina Rosati, direttrice dell’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi - legati anche all’anno speciale del centenario francescano e in particolare all’ostensione del corpo del Santo nel periodo tra febbraio e marzo”.

Il programma prenderà il via venerdì 9 alle 18, quando nella chiesa di Santa Maria Maggiore sarà celebrata la santa messa presieduta da fra Simone Calvarese, ministro provinciale dei frati minori cappuccini. Alle 21.15 seguirà l’incontro “Ogni resurrezione è anche un’insurrezione”, con una testimonianza e musica di don Francesco Fiorillo, custode e responsabile della Fraternità del monastero San Magno di Fondi. Sabato 10 alle 18, la santa messa sarà presieduta da monsignor Anthony Figueiredo, responsabile delle missioni estere con la reliquia di San Carlo. Alle 21 è prevista l’Adorazione eucaristica, presieduta da monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania e animata dal Coro Polifonico Foria e dall’associazione “Tantum ergo Carlo Acutis” di Centola.

La giornata di domenica 11 ottobre sarà caratterizzata da un ricco programma di celebrazioni. Alle 8.30 la santa messa - trasmessa in diretta anche su TV2000 - sarà presieduta da fra Marco Gaballo, rettore del Santuario, e animata dal Coro Polifonico Foria di Centola, diretto dal maestro Pina D’Alessandro, con la canzone “Il mio migliore amico Gesù”, composta ed eseguita dal maestro Nicola Napolitano e dedicata a San Carlo. Alle 10 la santa messa sarà in diretta su Canale 5 e presieduta dal cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Alle 11.30 la santa messa presieduta da don Giovanni Zampa, vicario generale delle diocesi Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno; alle 16 la messa in inglese in inglese, presieduta da fra Julius Rodrigues. Le celebrazioni si concluderanno lunedì 12 ottobre, Festa di San Carlo Acutis e memoria liturgica del giovane Santo, con la santa messa delle 18 presieduta a Santa Maria Maggiore dal vescovo, monsignor Felice Accrocca.