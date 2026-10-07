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7 ottobre 2026
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A Orvieto la droga arriva per ...posta | Ritira un pacco in tabaccheria, conteneva kg di hashish

Scoperti 11,5 kg di hashish a Orvieto, arrestato uomo da Roma. La droga arrivava per posta, ha scoperto la Guardia di Finanza

A Orvieto la droga arriva per ...posta | Ritira un pacco in tabaccheria, conteneva kg di hashish

Un controllo scattato dopo alcuni giorni di osservazione dei movimenti di veicoli sospetti ha portato al sequestro di oltre 11,5 chili di hashish e all’arresto di un uomo proveniente da Roma.

L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza di Orvieto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, arrivato dalla Capitale, si era recato in una tabaccheria del centro di Orvieto per ritirare un pacco consegnato tramite corriere. Il destinatario indicato sull’involucro e alcune risposte poco chiare sul contenuto hanno insospettito i finanzieri, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti.

Durante l’ispezione del pacco e le successive perquisizioni, gli investigatori hanno trovato complessivamente più di 11,5 chili di hashish. Una parte della droga si trovava all’interno del pacco appena ritirato, mentre un’altra era nascosta in una diversa confezione custodita nel bagagliaio dell’auto. Secondo quanto ricostruito, quest’ultimo involucro era stato precedentemente ritirato presso un altro centro di spedizione.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati circa mille euro in contanti e l’autovettura utilizzata dall’uomo.

Stando alle indicazioni riportate sulle etichette dei due pacchi, la sostanza sarebbe arrivata dall’estero ed era destinata, secondo l’ipotesi investigativa, al mercato dello spaccio. La quantità sequestrata avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro una volta immessa sul mercato.

Al termine degli accertamenti, informata l’autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nella Casa circondariale di Terni, a disposizione della magistratura.

L'indagine rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga svolta dalla Guardia di Finanza.

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Orvieto

Parole chiave

Orvieto hashish droga Guardia di Finanza arresto spaccio controllo Terni

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