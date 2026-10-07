Rifiuti abbandonati nei boschi, forestali incastrano responsabile

Tolleranza zero nella tutela dell'ambiente e del decoro del territorio. I carabinieri forestali di Umbertide hanno individuato e denunciato all'autorità giudiziaria il responsabile di una serie di abbandoni incontrollati di rifiuti speciali in diverse zone rurali e boscate del Comune.

I rilievi dei militari hanno permesso di scoprire numerose onduline in vetroresina trovate nelle frazioni di Migianella, Ciliegiolo Coltronara e Rasina.

La notizia di reato, inizialmente aperta a carico di ignoti, è stata indirizzata nei confronti di un uomo, indagato nella sua veste formale di gestore ambientale d'impresa. A quest’ultimo vengono contestati sia i reati di abbandono sia la gestione e il trasporto illecito di varie tipologie di rifiuti.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura, i forestali hanno apposto i sigilli di sequestro al veicolo utilizzato per il trasporto e il successivo scarico abusivo dei materiali. Il provvedimento cautelare sul mezzo di trasporto è stato successivamente confermato dalle autorità preposte a seguito del ricorso presentato dallo stesso contravventore, a dimostrazione della solidità del quadro probatorio ricostruito dagli investigatori dell'Arma.