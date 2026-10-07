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7 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Rifiuti abbandonati nei boschi, forestali incastrano responsabile

L'uomo sarebbe l'autore di una serie di abbandoni incontrollati di onduline in vetroresina in diverse zone rurali del Comune di Umbertide, sequestrata anche l'auto

Rifiuti abbandonati nei boschi, forestali incastrano responsabile

Tolleranza zero nella tutela dell'ambiente e del decoro del territorio. I carabinieri forestali di Umbertide hanno individuato e denunciato all'autorità giudiziaria il responsabile di una serie di abbandoni incontrollati di rifiuti speciali in diverse zone rurali e boscate del Comune.

I rilievi dei militari hanno permesso di scoprire numerose onduline in vetroresina trovate nelle frazioni di Migianella, Ciliegiolo Coltronara e Rasina.

La notizia di reato, inizialmente aperta a carico di ignoti, è stata indirizzata nei confronti di un uomo, indagato nella sua veste formale di gestore ambientale d'impresa. A quest’ultimo vengono contestati sia i reati di abbandono sia la gestione e il trasporto illecito di varie tipologie di rifiuti.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura, i forestali hanno apposto i sigilli di sequestro al veicolo utilizzato per il trasporto e il successivo scarico abusivo dei materiali. Il provvedimento cautelare sul mezzo di trasporto è stato successivamente confermato dalle autorità preposte a seguito del ricorso presentato dallo stesso contravventore, a dimostrazione della solidità del quadro probatorio ricostruito dagli investigatori dell'Arma.

Tag

Alto Tevere Città di Castello Umbertide

Parole chiave

forestali rifiuti abbandonati umbertide vetroresina

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