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7 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Stalking alla ex tra minacce, pedinamenti e violenze, domiciliari con braccialetto elettronico

L'uomo non aveva mai accettato la fine della relazione. In un'occasione era arrivato a colpire e danneggiare il parabrezza dell'auto della vittima con una bottiglia

Stalking alla ex tra minacce, pedinamenti e violenze, domiciliari con braccialetto elettronico

Pedinamenti assillanti, minacce continue, appostamenti sotto la sede di lavoro e veri e propri atti di danneggiamento. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 48enne accusato di atti persecutori ai danni della sua ex compagna.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia su richiesta della locale Procura, al termine delle indagini condotte a seguito della denuncia presentata dalla vittima.

Violenze, bottigliate all'auto e l'episodio delle vacanze

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riferito dalla donna, l'uomo non aveva mai accettato la fine della relazione, mettendo in atto comportamenti aggressivi e persecutori. In un'occasione l'indagato era arrivato a colpire e danneggiare pesantemente il parabrezza dell'automobile della vittima scagliandovi contro una bottiglia.

A nulla erano serviti i tentativi di riavvicinamento. Lo scorso agosto, durante qualche giorno trascorso fuori regione, è arrivato l'ennesimo litigio: in stato di ebbrezza alcolica, il 48enne si era impossessato delle chiavi dell'auto della donna tornando da solo in Umbria e abbandonando la vittima, costretta poi a rientrare a casa l'indomani in treno.

Lo stato di ansia e la misura cautelare

I continui appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e le minacce reiterate hanno ingenerato nella donna un grave e perdurante stato di ansia e paura, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita quotidiane per timore della propria incolumità.

Considerati i gravi indizi di colpevolezza e le concrete esigenze cautelari, il GIP ha disposto per il 48enne la misura degli arresti domiciliari unita al monitoraggio del braccialetto elettronico. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e, completate le formalità di rito, posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tag

Perugia

Parole chiave

stalking violenze Perugia arresti domiciliari braccialetto elettronico atti persecutori

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