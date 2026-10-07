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7 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Falsi lingotti d'oro venduti sul web, arrestato 19enne

I due manufatti erano in realtà blocchi di rame dorato, la vittima era già stata truffata un mese fa e prima di fare un secondo affare col giovane ha chiamato i carabinieri

Falsi lingotti d'oro venduti sul web, arrestato 19enne

Aveva già versato 7.600 euro per acquistare due lingotti d'oro da un giovane conosciuto su una piattaforma online. Quando però si è ripresentata l'occasione di un secondo affare analogo, ha preferito vederci chiaro e allertare le forze dell'ordine: una scelta provvidenziale che ha permesso di smascherare un 19enne, denunciato in stato di libertà alla Procura di Perugia per l'ipotesi di reato di tentata truffa aggravata.

I carabinieri di Perugia sono intervenuti a seguito della tempestiva segnalazione 112 da parte della vittima, un uomo di 76 anni. Ricevuta la chiamata, i militari si sono diretti d'urgenza presso lo scalo ferroviario di Fontivegge, luogo concordato tra i due per la consegna e il pagamento. I carabinieri sono giunti sul posto proprio mentre il 19enne era intento a contrattare i dettagli dell'affare con l'anziano, bloccandolo prima che il denaro passasse di mano.

La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare due manufatti dorati del peso complessivo di 81 grammi, immediatamente sottoposti a sequestro penale. I successivi accertamenti tecnici ed analitici sui due pezzi hanno confermato che i presunti lingotti d'oro non erano altro che semplici blocchi di rame dorato, privi di qualsiasi valore patrimoniale legato ai metalli preziosi.

Durante la ricostruzione dei fatti resa agli inquirenti, il 76enne ha inoltre riferito di essere già stato raggirato dallo stesso giovane lo scorso 10 settembre, data in cui aveva acquistato altre due mattonelle dorate identiche per una cifra complessiva di ben 7.600 euro in contanti. Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato deferito a piede libero all'autorità giudiziaria.

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Perugia

Parole chiave

carabinieri truffa online lingotti truffa arrestato perugia oro

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