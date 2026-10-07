Per le PMI dell'Umbria, dall'agroalimentare all'artigianato, è ormai una routine quotidiana: la differenza la fa il modo in cui la si gestisce.

Tra le soluzioni disponibili c'è la fatturazione elettronica con Namirial, pensata per piccole imprese, professionisti e commercialisti che seguono più clienti.

Come funzionano le fatture elettroniche

Una fattura elettronica è un file XML che transita dal Sistema di Interscambio (SdI). Il sistema controlla i dati, recapita il documento al destinatario e invia una ricevuta a chi l'ha emesso. Il PDF spedito per email, invece, è solo una copia di cortesia.

Una volta emessa, la fattura non va stampata: deve essere custodita in digitale con la conservazione a norma, che ne garantisce integrità e validità nel tempo, di regola per dieci anni. L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito su adesione, mentre molti software lo includono in automatico, così l'imprenditore non deve preoccuparsi di archivi e scadenze.

Come si fa una fattura: i dati essenziali

Per capire come si fa una fattura si parte dagli elementi obbligatori: dati di emittente e cliente, partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC, descrizione di beni o servizi, imponibile, aliquota IVA e totale. Un buon software li compila in parte da solo e segnala gli errori prima dell'invio.

Agenzia delle Entrate e fatturazione elettronica: gli strumenti gratuiti

Chi cerca una fattura elettronica gratis ha più strade. L'Agenzia delle Entrate offre una procedura web, un'app e un programma da installare. In Umbria, inoltre, la Camera di Commercio mette a disposizione delle PMI una piattaforma gratuita, accessibile con SPID o CNS, per emettere, ricevere e conservare i documenti.

Cassetto fiscale e fatture: dove ritrovarle

Le fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate si consultano nell'area Fatture e Corrispettivi, dopo aver aderito al servizio. Il cassetto fiscale, invece, raccoglie dichiarazioni, versamenti e rimborsi: due archivi complementari da tenere sotto controllo.

Namirial fatturazione elettronica: quando serve un software dedicato

Gli strumenti gratuiti coprono l'essenziale. Una PMI con molti clienti, però, ha bisogno di anagrafiche, scadenzario, controllo di incassi e conservazione a norma.

Qui entra in gioco Namirial, specializzata in servizi fiduciari qualificati: identità digitale, firma elettronica, archiviazione e sicurezza. Il suo software di fatture online, FatturePlus, gestisce ciclo attivo e passivo, firma e conserva i documenti in automatico e permette di condividerli con il commercialista.

Fatturazione elettronica: da obbligo a vantaggio

La fatturazione elettronica riguarda quasi tutte le partite IVA e passa sempre dallo SdI. Per iniziare bastano gli strumenti gratuiti; quando crescono volumi e complessità, un software con conservazione inclusa fa risparmiare tempo ed errori. Valuta quante fatture emetti, chi deve accedervi e come archiviarle, poi scegli lo strumento più adatto alla tua impresa.

Meta description Fatturazione elettronica per le PMI umbre: come funziona, strumenti gratuiti di Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio e vantaggi di un software.