Auto sospetta lungo E45, sequestrato kit da scasso e denunciati i tre occupanti

Un'accelerata improvvisa alla vista dei lampeggianti della pattuglia non è bastata a farli passare inosservati. Tre uomini di 32, 29 e 28 anni - tutti con precedenti alle spalle - sono stati intercettati e denunciati a piede libero alla Procura di Perugia per possesso ingiustificato di grimaldelli ed arnesi da scasso.

L'operazione rientra nel piano di controlli straordinari del territorio predisposto dai carabinieri di Città di Castello per contrastare la piaga dei furti in abitazione e delle spaccate nell'area dell'Altotevere, con un pattugliamento mirato nelle fasce orarie ritenute più a rischio.

Il blitz lungo la E45

L'attenzione dei militari si è concentrata su un'utilitaria che stava percorrendo la E45 in direzione Perugia. Alla vista della gazzella dell'Arma, il conducente del mezzo ha premuto sull'acceleratore tentato di distanziarsi per evitare l'accertamento. Raggiunti e bloccati a margine della carreggiata, gli occupanti sono apparsi fin da subito particolarmente nervosi.

Dai primi riscontri a bordo è emerso che il veicolo risultava intestato a una società di noleggio e che i tre occupanti, tutti provenienti da fuori regione e con un curriculum penale contrassegnato da reati predatori, non sono stati in grado di fornire alcuna motivazione plausibile sul perché si trovassero nel comprensorio altotiberino.

Sequestrati piede di porco e trapano

Nel corso della successiva perquisizione, i sospetti dei carabinieri hanno trovato immediata conferma: all'interno di una valigia riposta nell'abitacolo e stato rinvenuto e sequestrato un pesante piede di porco e un trapano professionale dotato di un completo set di punte, materiale d'officina tipicamente impiegato per forzare infissi e serrature.

L'intero kit è stato sottoposto a sequestro penale per i successivi accertamenti tecnici, mentre per i tre - come detto - è scattata la deferimento in stato di libertà.