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Generazione Umbria
6 ottobre 2026
4 min di lettura
Sara Cipriani

Umbria Coast-to-Coast, l'ultramaratona di beneficenza ideata e corsa da Nico Menconi

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Il 10 e 11 ottobre l'atleta correrà l'Umbria Coast-to-Coast: 200 chilometri da Piediluco a Città di Castello, 36 ore senza sosta per una raccolta fondi

Umbria Coast-to-Coast, l'ultramaratona di beneficenza ideata e corsa da Nico Menconi

Duecento chilometri. Quindici tappe. Trentasei ore di corsa senza fermarsi, dalla luce del mattino sul lago di Piediluco fino alla pista d'atletica di Città di Castello, passando per la notte umbra. 

È l'Umbria Coast-to-Coast, l'ultramaratona di beneficenza ideata e corsa da Nico Menconi. Nella nostra Region lo conosciamo bene: è membro del capitolo Invictus e coordina la rete degli Ambassador di Perugia, Rieti e Terni. 

Prima di BNI, nemmeno una partita IVA 

Quando Nico è entrato in BNI non aveva ancora una partita IVA. Aveva però grandi sogni, ambizione e la voglia di costruirsi un futuro. Gli mancavano un mestiere solido, autorevolezza professionale e una rete di persone capace di accompagnarne la crescita. 

Cinque anni di relazioni nel capitolo Invictus dopo, oggi è biohacker professionista e imprenditore nel campo della salute e del benessere. Ed è ambassador attivo di tutta la Region. 

L'Umbria Coast-to-Coast nasce da qui: da una visione ambiziosa che, grazie alle persone incontrate lungo la strada, è diventata un progetto concreto. BNI non sostituisce l'impegno, il tempo o il coraggio necessari per realizzare un sogno. Ma può mettere sul percorso le persone, le competenze e le opportunità che aiutano ad arrivarci prima. 

Una staffetta lunga una regione 

La partenza è fissata alle 7 del mattino dal Molo 21 di Piediluco. Da lì la corsa risale l'Umbria attraverso San Gemini, Acquasparta, Collevalenza, Todi, Marsciano e Deruta. Arriva a Perugia prima dell'alba, tocca la Basilica di Assisi, Tordibetto e Umbertide. L'arrivo è previsto tra le 19 e le 20 del giorno dopo, alla pista d'atletica di Città di Castello. 

Nico percorrerà tutti i 200 chilometri, ma non li correrà da solo. Ad accompagnarlo c'è la Fiaccola della Pace, che passa di mano in mano tra i supporter iscritti alle singole tappe. Non è una gara e non ci sono tempi da rispettare: podisti esperti, camminatori, gruppi e associazioni possono unirsi per un tratto e costruire, chilometro dopo chilometro, una catena che lega tutta l'Umbria. 

Dietro l'impresa lavora uno staff di professionisti: preparatore atletico, mental coach, medico funzionale, coach del respiro, chinesiologo e podologa. Perché 36 ore di corsa non si improvvisano, e perché per Nico questa sfida è anche un modo per dimostrare con l'esempio cosa significano prevenzione e stile di vita sano. 

Centomila euro per otto realtà umbre 

L'obiettivo è concreto: raccogliere 100.000 euro, interamente destinati ai progetti di otto enti del Terzo Settore del territorio. 

  • Associazione Marika (Terni): disabilità e inclusione sociale 

  • Il Sogno di Rebecca (Terni): bambini e famiglie colpite dalla malattia 

  • I Fiori di Lillà (Città di Castello): famiglie locali in difficoltà 

  • Uno in Più (Corciano): persone con sindrome di Down e la loro autonomia 

  • Centro Speranza (Fratta Todina) 

  • Oasi Felina La Piccola Corte dei Miracoli (Foligno): gatti abbandonati 

  • Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli (Assisi): cultura della pace e adozioni a distanza 

  • Istituto Serafico (Assisi): persone con disabilità e le loro famiglie 

Le donazioni vengono raccolte dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli, che fa da capofila. A fine evento saranno distribuite in parti uguali tra le otto associazioni, con rendicontazione pubblica. 

«Il vero motore che mi spinge ad alzarmi al mattino è poter aiutare gli altri», scrive Nico presentando il progetto. Ed è proprio questo che fa di una sfida personale una storia di tutta la Region. 

Corriamo con Nico 

Un Ambassador passa il tempo a collegare persone e capitoli. Il 10 e 11 ottobre tocca a noi collegarci a lui. 

Ci sono tanti modi per esserci. Si può correre o camminare una tappa portando la fiaccola, magari insieme ai membri del proprio capitolo. Le aziende possono diventare sponsor o partner dell'evento. E chi non può esserci di persona può donare, acquistare una maglietta solidale o semplicemente condividere il progetto. 

È il Givers Gain nella sua forma più semplice: dare, e basta. Il 10 e 11 ottobre avremo l'occasione di farlo, un chilometro alla volta. 

Box – Umbria Coast-to-Coast in breve 

  • Quando: 10-11 ottobre 2026, partenza sabato alle 7:00 

  • Percorso: 200 km in 15 tappe, da Piediluco a Città di Castello 

  • Partecipare a una tappa: ticket da 10 euro + IVA, massimo 300 posti per tappa 

  • Obiettivo: 100.000 euro per 8 enti del Terzo Settore umbri 

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Tag

Umbria

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Umbria ultramaratona beneficenza Nico Menconi camminata corsa donazioni eventi sportivi

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