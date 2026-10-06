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6 ottobre 2026
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Aree interne e comunità montane, Commissione parlamentare: "Servono investimenti. Rischio isolamento"

Scopri la missione della Commissione parlamentare in Umbria su aree montane e interne: sviluppo, coesione, investimenti e progettualità contro spopolamento

Aree interne e comunità montane, Commissione parlamentare: "Servono investimenti. Rischio isolamento"

Si è svolta martedì 6 ottobre a Terni la prima tappa della missione in Umbria e Toscana della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla coesione territoriale delle aree interne e delle zone montane. Nel corso della giornata la Commissione ha incontrato le istituzioni politiche della provincia e della città, la Camera di Commercio dell'Umbria, i rappresentanti dei Comuni delle Aree interne Valnerina, Sud Ovest Orvietano e Media Valle del Tevere e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Le criticità e i segnali rassicuranti

Dal confronto con amministratori ed enti territoriali sono emerse criticità e priorità: la carenza di investimenti su viabilità e trasporto pubblico, che limita l'accesso ai servizi essenziali e isola le comunità più fragili. Resta centrale il tema della connettività: i collegamenti digitali vanno migliorati, soprattutto nelle cosiddette aree bianche. Le aree interne sono inoltre zone ad alto rischio sismico, un fattore che alimenta ciclicamente il fenomeno dello spopolamento.

Accanto alle criticità, la missione ha restituito anche segnali incoraggianti: i territori hanno mostrato una notevole progettualità, con proposte concrete per migliorare la situazione. Tra gli obiettivi quello di rendere le aree interne più attrattive investendo sulla digitalizzazione e sulle caratteristiche peculiari della regione umbra.

"Dalle istituzioni e dalle comunità incontrate a Terni è arrivato un messaggio chiaro: le aree interne non chiedono assistenza, ma strumenti per esprimere le proprie potenzialità. Servono investimenti su viabilità e trasporto pubblico, un deciso miglioramento della connettività nelle aree bianche e politiche di sostegno alle piccole imprese familiari", ha dichiarato il senatore Francesco Silvestro, Presidente della Commissione bicamerale per le Questioni regionali.

 

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Terni

Parole chiave

Umbria Toscana Commissione parlamentare aree interne cohesione territoriale

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