La Direzione dell'Azienda Usl Umbria 2, d'intesa con la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la Direttrice Salute e Welfare Daniela Donetti, ha concluso le procedure di assunzione per il personale dirigenziale medico e sanitario dell'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto. Un passaggio atteso dal territorio che rafforza l'offerta ospedaliera e consolida la funzione del presidio come riferimento per il comprensorio orvietano.

Il piano si inserisce in una strategia di consolidamento e potenziamento dei servizi, con un obiettivo chiaro: garantire continuità assistenziale, stabilità organizzativa e standard prestazionali adeguati ai bisogni della comunità locale.

Assunzioni concluse e rafforzamento dei servizi

Le procedure concorsuali hanno portato all'assunzione a tempo indeterminato di 15 medici specialisti che prenderanno servizio come dirigenti medici. L'iniziativa nasce da un costante lavoro congiunto tra l'Azienda sanitaria e i vertici regionali e si propone di dare una risposta concreta alle esigenze di organico dell'ospedale orvietano.

La scelta di investire su professionalità qualificate per ruoli chiave è funzionale a due obiettivi prioritari:

Copertura dei posti vacanti e stabilizzazione degli organici, con un alleggerimento della pressione sui reparti.

Innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate ai cittadini.

Le aree cliniche interessate

I nuovi dirigenti medici andranno a potenziare le seguenti discipline ospedaliere:

Cardiologia

Chirurgia Generale

Pediatria

Radiodiagnostica

Urologia

Ginecologia e Ostetricia

L'inserimento di nuove competenze in questi ambiti strategici è orientato a rafforzare la presa in carico dei pazienti e la qualità dei percorsi clinico-assistenziali, con particolare attenzione alla prossimità dei servizi per i residenti dell'area orvietana.

Impatto locale e organizzazione dei reparti

L'arrivo dei professionisti permette di consolidare l'operatività dei reparti e di migliorare l'assetto delle équipe cliniche. Per il territorio significa maggiore affidabilità del servizio pubblico e una struttura ospedaliera più solida, capace di affrontare con continuità l'attività ordinaria e le urgenze.

Il presidio di Orvieto rafforza così la propria vocazione di punto di riferimento per la comunità locale, in linea con la missione dell'Azienda Usl Umbria 2 di garantire risposte di cura efficaci, tempestive e vicine ai bisogni di salute del territorio.

Connessioni con il sistema Umbria

Il completamento delle assunzioni si colloca in una visione di sistema che guarda alla tenuta complessiva della rete ospedaliera umbra. La sinergia tra Azienda sanitaria e vertici regionali sostiene processi di innovazione organizzativa e di miglioramento continuo, elementi cruciali per consolidare fiducia pubblica e capacità di attrazione professionale.

Per Orvieto e il suo comprensorio, la ricaduta attesa riguarda una maggiore stabilità dei percorsi clinici e una migliore programmazione dei servizi, che contribuisce a rendere più efficace l'integrazione tra ospedale e territorio.

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