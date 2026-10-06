I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, per l’ipotesi di reato di evasione. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso l’abitazione del fratello a Padova, si era arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione per recarsi a Perugia, dove risiede, violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo alcune ore, si è presentato spontaneamente presso il Comando Stazione Carabinieri di Castel del Piano. I Carabinieri, dopo aver constatato l'inottemperanza e aver accertato la violazione della misura pendente, hanno proceduto al suo arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato trasferito presso la propria residenza a Perugia, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto.