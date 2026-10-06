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6 ottobre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Minaccia di avvelenare i cani della vicina che abbaiano, denunciato

47enne di Foligno denunciato per minacce di avvelenare cani della vicina. Intervento polizia evita degenerazione lite tra vicini. Dettagli nel nostro articolo.

Minaccia di avvelenare i cani della vicina che abbaiano, denunciato

Ha minacciato di avvelenare i cani della sua vicina perché abbaiavano: per questo un 47enne di Foligno è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato di polizia.

L’attività dei poliziotti è scaturita dalla segnalazione di una lite tra vicini in un'abitazione nella periferia folignate. Lite che, è poi emerso, era stata originata dall’abbaiare di alcuni cani di proprietà di una signora.

Infatti, infastidito dal rumore degli animali, un 47enne si era recato dalla vicina affrontandola a brutto muso e minacciando esplicitamente di avvelenarli qualora non li avesse fatti smettere di abbaiare.

L’intervento sul posto della Volante ha dunque anzitutto scongiurato il rischio che la situazione potesse degenerare, dopodiché gli Agenti del Commissariato hanno provveduto a verificare che nessuna delle parti coinvolte detenesse armi e a raccogliere gli elementi necessari alla ricostruzione dell’episodio.

All’esito, redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno denunciato il 47enne - già noto alle Forze di Polizia in ragione sia di un precedente specifico per minacce che per il reato di truffa - alla Procura della Repubblica di Spoleto, contestandogli il reato di minacce.

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Foligno

Parole chiave

minaccia avvelenare cani denunciato Foligno lite tra vicini

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