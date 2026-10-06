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6 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Incendio a Bettona, a fuoco un deposito di cavi in fibra ottica

Incendio a Bettona: Vigili del fuoco spengono fiamme in un deposito di cavi in fibra ottica. Nessun ferito. Indagini in corso. Scopri di più.

Incendio a Bettona, a fuoco un deposito di cavi in fibra ottica

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, 6 ottobre, nel territorio comunale di Bettona, dove è divampato un incendio che ha interessato un deposito all’aperto di cavi di fibra telefonica. L’allarme è scattato intorno alle ore 9.45. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Assisi e Foligno, insieme al personale della sede centrale di Perugia, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Intorno alle 13 l’incendio è stato completamente estinto. Restano ora da completare le operazioni di bonifica dell’area, che prevedono lo smassamento del materiale coinvolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio e l’entità dei danni sono in fase di accertamento.

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Assisi

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incendio Bettona Vigili del fuoco cavi fibra ottica Umbria smassamento

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