Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, 6 ottobre, nel territorio comunale di Bettona, dove è divampato un incendio che ha interessato un deposito all’aperto di cavi di fibra telefonica. L’allarme è scattato intorno alle ore 9.45. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Assisi e Foligno, insieme al personale della sede centrale di Perugia, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Intorno alle 13 l’incendio è stato completamente estinto. Restano ora da completare le operazioni di bonifica dell’area, che prevedono lo smassamento del materiale coinvolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio e l’entità dei danni sono in fase di accertamento.