Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
6 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Scontro carro attrezzi - camion: 54enne perde la vita

Tragedia a Pantano, 54enne di Torgiano muore in scontro tra il carro attrezzi che guidava e un camion. C'è anche un ferito grave. Indagini in corso

Scontro carro attrezzi - camion: 54enne perde la vita

Tragedia sulla strada del Pantano nella mattinata del 6 ottobre 2026: a perdere la vita un uomo di 54 anni che è morto in un incidente stradale, in cui è rimasto gravemente ferito anche un altro uomo, in questo caso trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia.

L’incidente è uno scontro carro attrezzi - camion, con il primo mezzo che avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il camion: a perdere la vita l’autista del carro attrezzi, Luca Gestroemi di Torgiano. Il conducente del camion è invece rimasto ferito in modo serio. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

(articolo in aggiornamento)

Tag

Assisi Bastia Umbra Perugia Umbertide

Parole chiave

incidente stradale carro attrezzi camion Umbria Pantano elisoccorso forze dell'ordine

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus