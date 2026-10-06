Tragedia sulla strada del Pantano nella mattinata del 6 ottobre 2026: a perdere la vita un uomo di 54 anni che è morto in un incidente stradale, in cui è rimasto gravemente ferito anche un altro uomo, in questo caso trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia.

L’incidente è uno scontro carro attrezzi - camion, con il primo mezzo che avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il camion: a perdere la vita l’autista del carro attrezzi, Luca Gestroemi di Torgiano. Il conducente del camion è invece rimasto ferito in modo serio. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

(articolo in aggiornamento)