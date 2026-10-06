Ufficializzata la terza visita in poco meno di due anni di Papa Leone ad Assisi: il pontefice parteciperà alla cerimonia di chiusura dell'evento promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L'ufficialità della visita è arrivata oggi nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell'incontro internazionale "Pace Disarmata e Disarmante", in scena tra Assisi e l’Umbriafiere di Bastia dal 25 al 27 ottobre in occasione del quarantesimo anniversario della giornata mondiale delle religioni mondiali per la Pace istituita, nel 1986, da Giovanni Paolo II.

Il pomeriggio del Papa ad Assisi

Secondo quanto anticipato da Impagliazzo, il Papa arriverà in Umbria dopo pranzo e saluterà i leader religiosi in maniera privata, per poi presiedere la preghiera dei cristiani nella Basilica inferiore di Assisi con Bartolomeo I e tutti gli altri leader cristiani, e terrà una meditazione. Al termine del momento di preghiera per la pace, che si terrà in contemporanea in altri 13 luoghi di Assisi, il Pontefice arriverà nella piazza antistante per l'evento conclusivo insieme ai leader delle religioni e delle sette, per tenere un secondo discorso e presenziare alla dichiarazione congiunta, firmata da tutti i leader religiosi presenti.

Il programma sintetico dello Spirito di Assisi

L’evento partirà il 25 ottobre all’Umbriafiere, e durante il convegno ci saranno 13 Forum su temi legati alla pace, dalle migrazioni, all'economia, dall'ambiente alla povertà. Molti i relatori illustri dall'Europa e dal mondo, tra cardinali, arcivescovi, esponenti di spicco delle altre religioni, esperti nei diversi campi. Molti anche i giovani provenienti da Paesi in guerra, dall'Ucraina all'Afghanistan. Sarà rappresentato

Per l'inaugurazione dell'incontro sono attese già tremila persone e saranno 384 i rappresentanti delle religioni - tra cui il patriarcato di Mosca - e delle istituzioni partecipanti, con 53 Paesi rappresentati.

Le visite precedenti

Leone XIV è arrivato per la prima volta ad Assisi il 20 novembre 2025 per la chiusura dell’assemblea della Cei nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, discorso preceduto dalla breve preghiera sulla Tomba di San Francesco nella basilica dedicata all’Assisiate. Dopo l’incontro con i vescovi - al termine del quale aveva incontrato la comunità francescana dei minori, promettendo che sarebbe tornato presto - Leone XIV aveva visitato il monastero agostiniano di Santa Chiara della Croce, dove vive una comunità claustrale di 15 religiose e due postulanti, fermandosi a pranzo con loro. Il pontefice era poi tornato in città il 6 agosto per la giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting, l'incontro internazionale dedicato ai giovani tra i 18 e i 33 anni provenienti da tutta Europa nell'anno dell'ottavo centenario del transito di San Francesco chiusosi proprio con la messa celebrata dal Papa.

Le reazioni dall’Umbria

“Siamo davvero lieti del ritorno del Santo Padre in Assisi, in occasione dei 40 anni dello storico incontro voluto da San Giovanni Paolo II per pregare per la pace, il 27 ottobre del 1986”. Lo dice il vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca, ricevuta notizia che Papa Leone XIV tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento promosso dalla Comunità di Sant'Egidio.

L'ufficialità della visita è arrivata oggi, 6 ottobre, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell'incontro internazionale "Pace Disarmata e Disarmante” che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre in occasione del quarantesimo anniversario della giornata mondiale delle religioni mondiali per la Pace istituita, nel 1986, da Giovanni Paolo II.

“Crediamo fortemente - ancora le parole di monsignor Accrocca - che la presenza del Papa con tutti gli altri leader religiosi possa rafforzare un cammino comune contro ogni forma di violenza. Oggi più che mai questo momento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, assume un’importanza straordinaria: abbiamo bisogno di dialogo, di relazioni, di ritrovarci ognuno con la propria fede per pregare per la pace. Qui in Assisi, ogni 27 del mese lo facciamo per una situazione di guerra, un conflitto sociale in atto, un disagio materiale o altre forme di emarginazione che mettono a rischio la pacifica convivenza. Sarebbe bello - conclude il vescovo - che questo nostro invito alla preghiera da Assisi arrivasse in tutto il mondo e fosse accolto da tutte le religioni”.

“Siamo grati e felici per l’imminente ritorno ad Assisi di Papa Leone XIV - le parole del sindaco Valter Stoppini - in occasione del quarantennale dello ‘Spirito di Assisi’. Un evento straordinario, che conferma come la nostra città sia capitale di pace e cuore pulsante del dialogo interreligioso e della fraternità universale. Si tratta della terza visita del Pontefice, nel giro di poco tempo: il coronamento ideale delle eccezionali festività francescane, vissute in questi giorni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco. Si rinnova un legame profondo, suggellato anche dal caloroso saluto che il Santo Padre ha voluto rivolgere alla nostra comunità proprio il 4 ottobre scorso, durante l’Angelus. Oggi più che mai, Assisi è un faro di speranza per il mondo intero”.