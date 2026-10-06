Terremoto politico a Palazzo Pretorio, Gubbio Civica attacca il sindaco, da opposizioni affondo su crisi di Giunta

È uno scontro aperto e senza esclusione di colpi quello che si è scatenato nelle ultime ore all'interno della maggioranza che governa il Comune di Gubbio.

A far esplodere la miccia politica è stato il lancio di Alleanza civica per l'Umbria, il nuovo progetto politico moderato promosso dal sindaco eugubino Vittorio Fiorucci e dal primo cittadino di Deruta, Michele Toniaccini. Un'iniziativa che ha provocato la dura e immediata reazione di Gubbio Civica, trasformandosi in una presa di distanza pubblica dal primo cittadino e offrendo il fianco alle durissime critiche dei gruppi di opposizione Cantiere Sociale Sinistra Eugubina e LeD (Liberi e Democratici).

La spaccatura, Gubbio Civica sfiducia regia del Sindaco

In una nota ufficiale, il coordinamento comunale di Gubbio Civica ha tracciato un bilancio nettamente diviso in due parti: da un lato ha difeso a spada tratta l'operato dei propri 4 assessori – Paola Salciarini (Cultura), Spartaco Capannelli (Lavori Pubblici), Enrico Ceccarelli (Manutenzioni) e Filippo Farneti (Bilancio) – elencando progetti e cantieri avviati; dall'altro ha sferrato un attacco frontale contro la gestione del sindaco Fiorucci.

"Alla capacità operativa dei singoli settori non corrisponde oggi una guida complessiva efficace dell'amministrazione", affonda il gruppo civico. Secondo la lista di maggioranza, il primo cittadino sarebbe "troppo impegnato nella costruzione di progetti politici fuori da Gubbio e troppo poco nella tenuta della propria maggioranza". Nel mirino è finita anche l'alleanza con Toniaccini, definita una "coazione a ripetere un fallimento dopo l'altro" in scia alle precedenti esperienze di Civitas e Noi Moderati.

Sinistra Eugubina "Un 'pizzino' di autocertificazione, maggioranza già al capolinea"

I contraccolpi dell'affondo non si sono fatti attendere. Per Sinistra Eugubina, le tensioni a Palazzo Pretorio dimostrano che l'esecutivo è ormai spaccato: "Assistiamo allo spettacolo di un'amministrazione completamente ripiegata su se stessa. Da un lato un sindaco che usa Gubbio come una fermata d'autobus per la politica regionale, dall'altro il 'pizzino' di autocertificazione di Gubbio Civica, che salva solo i propri uomini ed ignora il resto della Giunta". Secondo l'opposizione di sinistra, il segnale politico è inequivocabile: "Quando una lista comincia a tirare i remi in barca, significa che la fiducia è azzerata e che il 'si salvi chi può' è già iniziato".

LeD alzano il tiro: "Cortocircuito istituzionale, assessori dicano se sfiduciano Fiorucci"

Ancora più duro il commento di Liberi e Democratici (LeD), che parla di "totale paralisi e caos istituzionale" richiamando persino i versi di Vasco Rossi ("Cosa succede in città..."). Per LeD ci si trova di fronte a un "cortocircuito surreale", acuito dal fatto che il neo assessore Enrico Ceccarelli ricopre anche la carica di presidente di Gubbio Civica: "Un assessore che distribuisce pagelle e boccia pubblicamente il capo della Giunta è un fatto gravissimo".

I LeD mettono quindi al muro i quattro assessori della lista: "In Giunta si siede perché si gode della fiducia del Sindaco. Ceccarelli, Salciarini, Capannelli e Farneti dicano chiaramente alla città se condividono le durissime esternazioni del loro gruppo. Se non si smarcano, sono loro stessi a sfiduciare Fiorucci: restare in carica dopo aver bollato come fallimentare la guida del Comune dimostra solo un attaccamento alla poltrona senza precedenti". Tra le contestazioni sollevate dall'opposizione figura anche la mancata convocazione della Consulta del Turismo, promessa entro settembre dall'assessora Salciarini e finora mai riunitasi.