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6 ottobre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Tir si ribalta, chiuso raccordo Terni - Orte

Raccordo Terni-Orte chiuso per tir ribaltato sul viadotto Montoro nella notte. Interventi dei vigili del fuoco ancora in corso, camionista salvo.

Tir si ribalta, chiuso raccordo Terni - Orte

Il raccordo Terni - Orte è chiuso in entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto nella notte. In particolare la superstrada 675 è inaccessibile nel tratto tra Amelia e Montoro (Narni) dopo che un tir si è ribaltato ed è uscito fuori strada. Il sinistro è avvenuto sul viadotto di Montoro, in direzione Orte, dopo l'una di notte.

L'uomo alla guida del tir, rimasto incastrato nelle lamiere della cabina a sbalzo al di sotto del viadotto, è stato estricato dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala e tecniche speleo alpino fluviali (Saf). Vario il personale vvf intervenuto, dal comando di Terni e dal distaccamento di Amelia.

Il camionista, all'apparenza ferito in modo non grave, è stata poi affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale di Anas.

Il traffico al momento viene diretto verso la statale 3 per poi riprendere la statale 675 a Narni/San Gemini oppure direttamente la statale 3 Bis al km 0,000 percorrendo la statale 675 Bis. 

Tag

Amelia Narni Terni Umbria

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